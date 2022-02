Die Formel-1-Saison 2022 - ab 25. März LIVE bei ServusTV

ServusTV, der Rechtehalter in Österreich, zeigt auch in der Saison 2022 zwölf Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft live im österreichischen Free-TV.

Wals (OTS) - Wie im vergangenen Jahr teilt sich ServusTV als Rechtehalter auch in der neuen Saison mit dem ORF als Sublizenznehmer die LIVE-Rennübertragungen auf. So zeigt Österreichs Motorsport-Premiumsender, bei dem u.a. auch die MotoGP, die Superbike-WM und die World Rally Championship zu sehen sind, zwölf Formel-1-Wochenenden live.

Premiere in Miami, Heim-GP am Spielberg, Finale in Abu Dhabi

Den Beginn macht der Große Preis von Saudi-Arabien auf dem Highspeed-Stadtkurs von Dschidda vom 25. bis 27. März. Weiters gibt es u.a. auch das Rennen am neuen Kurs in Miami, den Heim-GP am Red Bull Ring in Spielberg und das Finale in Abu Dhabi live bei ServusTV zu sehen.



„Die Formel-1-Fans können sich auch 2022 auf attraktive Rennen und Übertragungen in Top-Qualität bei ServusTV freuen“, verspricht Tanja Bauer, ServusTV-Redaktionsleiterin Formel 1. „Klassiker wie Imola, Silverstone und Spa gibt es bei uns genauso live zu sehen, wie das Rennen auf dem neuen spektakulären Kurs in Miami und das Saisonfinale in Abu Dhabi. Und als Highlight haben wir auch das Heimrennen auf dem Red Bull Ring wieder live bei ServusTV im Programm.“

Noch mehr Spannung erwartet

Einschneidende Regeländerungen dürften das Fahrerfeld in der neuen Saison noch enger zusammenziehen. Die Zeichen stehen gut, dass das Duell zwischen dem neuen Weltmeister Max Verstappen und Rekord-Champion Lewis Hamilton nicht nur eine Fortsetzung findet, sondern heuer sogar mehr Piloten um den Titel mitfighten können.

Alle Sessions linear und online live

Jeweils am Freitag zeigt ServusTV das 1. und 2. freie Training live. Am Samstag folgen das 3. freie Training sowie das Qualifying live, am Sonntag ist dann das Rennen – selbstverständlich ebenfalls live – zu sehen. Sämtliche Sessions werden sowohl im linearen Fernsehen bei ServusTV als auch im Online-Stream live übertragen.

ServusTV hält Experten-Dreamteam

Bei sämtlichen Live-Übertragungen liefern Moderatorin Andrea Schlager und Experte Christian Klien Stimmungsberichte, News und Interviews aus den Boxengassen. Die Rennen werden von Andreas Gröbl und den Experten Nico Hülkenberg, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle kommentiert. Dazu gibt es Vorschauen, Nachbetrachtungen, Analysen und Hintergrundgeschichten.

Die neuen Boliden von Red Bull Racing - LIVE

Als Vorgeschmack auf die neue Saison können sich die Formel-1-Fans unter www.servustv.com/sport ein Bild von den neuen Boliden von Max Verstappen und Sergio Pérez machen: ServusTV zeigt die Team-Präsentation von Red Bull Racing, am 09. Februar ab 17:00 Uhr, im Online-Livestream.

Die Formel-1-WM 2022:

20.03. GP von Bahrain/Sakhir - live ORF

27.03. GP von Saudi-Arabien/Dschidda - live ServusTV

10.04. GP von Australien/Melbourne - live ORF

24.04. GP der Emilia-Romagna/Imola - live ServusTV

08.05. GP von Miami - live ServusTV

22.05. GP von Spanien/Barcelona - live ORF

29.05. GP von Monaco - live ORF

12.06. GP von Aserbaidschan/Baku - live ServusTV

19.06. GP von Kanada/Montreal - live ORF

03.07. GP von Großbritannien/Silverstone - live ServusTV

10.07. GP von Österreich/Spielberg - live ServusTV und ORF

24.07. GP von Frankreich/Le Castellet - live ServusTV

31.07. GP von Ungarn/Budapest - live ORF

28.08. GP von Belgien/Spa-Francorchamps - live ServusTV

04.09. GP der Niederlande/Zandvoort - live ORF

11.09. GP von Italien/Monza - live ORF

25.09. GP von Russland/Sotschi - live ServusTV

02.10. GP von Singapur - live ORF

09.10. GP von Japan/Suzuka - live ServusTV

23.10. GP der USA/Austin - live ORF

30.10. GP von Mexiko/Mexiko-Stadt - live ServusTV

13.11. GP von Brasilien/Sao Paulo - live ORF

20.11. GP von Abu Dhabi - live ServusTV

