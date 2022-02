40 Mio. Umsatz im Zinshaus-Verkauf: OTTO Immobilien berichtet erfolgreichen Jahresbeginn

„Zinshäuser mit Erweiterungspotenzial weiterhin stark nachgefragt“

Wien (OTS) - Erfolgreicher Start in das neue Jahr für OTTO Immobilien: Seit Ende Dezember 2021 konnte das Zinshaus-Team mit insgesamt vier abgeschlossenen Verkäufen ein Transaktionsvolumen von mehr als 40 Mio. Euro abwickeln, berichtet heute, Montag, Dr. Eugen Otto, Eigentümer von OTTO Immobilien in einer Aussendung.

Als größter Deal ging Ende 2021 im Zuge eines zweistufigen Bieterverfahrens der Verkauf des Zinshaus-Ensembles „Antonia & Eduard“ über die Bühne. Das aus vier Liegenschaften bestehende Paket umfasste rund 5.500 m² Bestandsfläche plus rund 2.200 m² Erweiterungspotential und liegt im 18. Bezirk in AKH-Nähe. Im Jänner 2022 folgten zwei weitere erfolgreiche Verkäufe mittels Bieterverfahren: ein Eckzinshaus in Wien-Landstraße in unmittelbarer U-Bahn mit rund 1.650 m² Bestandsfläche und rund 500 m² Dachgeschoßpotential und ein Eckzinshaus im 12. Bezirk in Nähe des Meidlinger Bahnhofes mit 25 weitgehend bestandsfreien Einheiten. Ein Zinshaus im 18. Bezirk Nähe AKH mit rund 500 m² überwiegend leerstehender Nutzfläche plus DG-Potential wurde im Rahmen eines Vermarktungsprozesses verkauft. Für Dkfm. Christoph Lukaschek, Leiter Investment bei OTTO Immobilien, sind dies deutliche Zeichen für die anhaltende Attraktivität innerstädtischer Zinshäuser mit Erweiterungspotential.

Zusätzlich zu den bereits abgeschlossenen Transaktionen startet das Zinshaus-Team in Kürze mit der Vermarktung weiterer zentral gelegener Zinshäuser, unter anderem mit einem strukturierten Bieterverfahren zu einem äußerst attraktiven Gründerzeithaus im 2. Bezirk, freut sich Mag. Philipp Maisel, Teamleiter Zinshaus bei OTTO Immobilien.

