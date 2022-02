Die neue Website von Dreh und Trink - Modern, wertig, übersichtlich – mit dem „Kinderplus“

Österreich (OTS) - Alles neu auf der Website von Dreh und Trink- Spiel, Spaß, Freude und Information bietet die Seite ebenso wie einen großen Mehrwert für Kinder und Familien: Sinnvolle Ideen für die Kinderbeschäftigung. Der Launch der neuen Site ist das Finale des Packaging Relaunches der die Marke Dreh und Trink gewaltig aufwertet.

Kids Corner - Spiel, Spaß und Wissen

Sie ist da! Die neue Website von www.drehundtrink.com . Damit haucht man der Marke Dreh und Trink völlig neues Leben ein. Die Website holt die Welt von Dreh und Trink, das Unternehmen, die Sorten, Freude und Spaß vor den Vorhang. Da die Hauptzielgruppe Kinder und Eltern sind, hat man einen großen Schwerpunkt auf den Kids Corner gelegt. Mit Geschichten, Rätseln, Bastelvideos, Rezepten, Ausmalbildern und Quiz finden sich bunte Ideen und Anregungen, Kinder abwechslungsreich zu beschäftigen. Gerade in Zeiten von Home-office und Home-schooling könnte das so mancher Familie den Alltag erleichtern. Erarbeitet wurde die Seite in Kooperation mit Agentur König Digital (UX Design / Programmierung / Animationen) und der Textundbildmanufaktur (Konzeption und Text).

Dreh und Trink

Die Kultmarke

Hinter der Marke steht ein Familienunternehmen, in dem Menschen mit Freude, Herzblut und Begeisterung arbeiten. Produziert wird in Gutenstein (NÖ), mit Quellwasser vom Schneeberg und echten Früchten. Kinder und Erwachsene lieben die Marke. Die erfrischende kleine Belohnung, der fruchtige Genuss für den besonderen Moment zwischendurch. „Unsere neue Website ist der krönende Abschluss unseres Packaging Relaunches auf der Marke Dreh und Trink. Wie auf unseren berühmten Flaschen bilden echte Früchte, Quellwasser aus Österreich und Spiel, Spaß und Freude die Kernelemente unserer neuen Homepage.“, so Shanna-Carina Zajicek, Head of Marketing der Firma Klosterquell.“

Über das Unternehmen



Die österreichische Marke Dreh und Trink ist Kult, seit fast 50 Jahren. Das Familienunternehmen Klosterquell Hofer produziert in Gutenstein (NÖ). Die bunte, unzerbrechliche Dreh und Trink-Flasche ist durch ihren einfach zu öffnenden Drehverschluss besonders für Kinder geeignet. Das Unternehmen produziert jährlich rund 50 Millionen Flaschen, gefüllt mit frischem Bergquellwasser und echten Früchten, die es in über 25 Länder weltweit verkauft.



