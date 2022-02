AVISO: 7. Februar – 16 Uhr: Studentendemo gegen 2G an der WU!

Studieren ist kein Impf-Privileg!

Wien (OTS) - „Nachdem die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) angekündigt hat, dass ab dem 1. März 2022 ungeimpfte Studenten an ihrer Fakultät keinen Zutritt mehr haben und es auch keine Online-Alternative geben wird, tragen wir unseren Protest auf die Straße. Am Montag, den 7. Februar um 16:00 Uhr werden sich besorgte Studenten aus ganz Österreich zusammenfinden, um ein starkes Zeichen für das Recht auf Bildung zu setzen. Prominente Unterstützung wird die Demonstration unter anderem von WU-Dozent Julian Amon und NAbg. Petra Steger erhalten. Um zirka 17:30 Uhr wird es dann einen gemeinsamen Spaziergang durch und um die WU geben. Neben allen Studenten und Interessierten laden wir natürlich auch alle Pressevertreter zur Veranstaltung ein – ganz gleich, ob geimpft oder ungeimpft“, so RFS Bundesobmann Matthias Kornek an.

Studentendemo gegen 2G an der WU

Datum: 07.02.2022, 16:00 - 19:00 Uhr

Ort: Messeplatz 1, Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Ring Freiheitlicher Studenten

+436702010989

bund @ rfs.at