Sprachexpert*innen kritisieren Deutschtests: Tagung in Wien

Forschende hinterfragen am 18. und 19. Februar, ob Sprachtests zu Bildungsgerechtigkeit beitragen und sehen Effekt auf Lehrende und Lernende sehr kritisch.

Wien (OTS) - Am 18. und 19. Februar 2022 findet an der Universität Wien (online) die Tagung „Messen – Bewerten – Prüfen im Kontext von Deutsch als Zweitsprache“ statt. Thematisiert werden unterschiedliche Formen von Sprachstandsfeststellungen sowie die Qualität von Testverfahren, die in Bildungsinstitutionen eingesetzt werden. „ Wir beleuchten Deutschtests als Ausschluss- und Diskriminierungsinstrument von Menschen, deren Familiensprache nicht (nur) Deutsch ist. Das betrifft circa 15 – 20% aller in Österreich lebenden Menschen “, so Verena Plutzar vom Netzwerk SprachenRechte.

Auch der gesellschaftliche Diskurs über Deutsch-Sprachtests wird kritisch beleuchtet. Denn seit fast 20 Jahren werden in der österr. Innenpolitik als Voraussetzung für Aufenthaltstitel von Drittstaatsangehörigen immer höhere Deutschkenntnisse verlangt. Sprachexpert*innen thematisieren das Spannungsverhältnis zwischen forschungsbasierten Empfehlungen und den politischen Maßnahmen. Zahlreiche Expert*innen aus dem In- und Ausland werden bei der Tagung dabei sein. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung erforderlich.

