Erfolgreiche ORF-2-Premiere für „Klammer – Chasing the Line“ mit bis zu 1,017 Zuseherinnen und Zusehern

Insgesamt 1,984 Millionen bei umfassendem ORF-Programmschwerpunkt zum Weltereignis

Wien (OTS) - Bis zu 1,017 Zuseherinnen und Zuseher waren mit dabei, als Newcomer Julian Waldner alias Skilegende Franz Klammer gestern, am Samstag, dem 5. Februar 2022, – am Tag genau 46 Jahre nach dem großen Erfolg – um 20.15 Uhr in ORF 2 Olympia-Gold holte. Durchschnittlich 904.000 ließen sich das vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Biopic „Klammer – Chasing the Line“ (Regie: Andreas Schmied; Drehbuch: Andreas Schmied und Elisabeth Schmied) nicht entgehen. Der Marktanteil des u. a. auch mit Valerie Huber besetzten Spielfilms erreichte 32 Prozent (29 bzw. 30 Prozent in den jungen Zielgruppen). Den Abschluss des umfangreichen ORF-Programmschwerpunkts zum legendären Sieg des Kärntner Skikaisers machte der anschließende dokFilm „Klammer gegen Russi – Das Rennen ihres Lebens“ (22.15 Uhr): Die von Michael Bühler inszenierte Doku verfolgten bis zu 675.000 und durchschnittlich 658.000 Zuschauer/innen. Der Marktanteil erzielte 28 Prozent. Den ORF-2-Thementag – beginnend mit einer „Seitenblicke Spezial“-Ausgabe (13.10 Uhr) – sahen insgesamt 1,984 Millionen Zuseherinnen und Zuseher und damit 26% Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis).

Auf der ORF-TVthek ist „Klammer – Chasing the Line“ österreichweit nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand verfügbar. Auch alle weiteren Sendungen und Beiträge des ORF-Fernsehens werden, sofern entsprechende Online-Lizenzrechte vorliegen, bereitgestellt und im Rahmen eines Themenschwerpunkts zentral zusammengefasst.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at