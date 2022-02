Happy Birthday, Josef Hader!

Der ORF gratuliert dem Publikumsliebling zum 60. Geburtstag mit Film-Highlights in ORF 1 und ORF-III-Schwerpunkt

Wien (OTS) - Ob als Privatdetektiv Brenner, als pensionierter Polizist in den Oberösterreich-Landkrimis, als „Aufschneider“ oder vor und hinter der Kamera für die „Wilde Maus“ – als Schauspieler, Kabarettist, Regisseur und Drehbuchautor ist Josef Hader aus der deutschsprachigen Fernseh- und Kinolandschaft sowie von den heimischen Bühnen nicht mehr wegzudenken. Der ORF gratuliert dem vielfach preisgekrönten Publikumsliebling, der am 14. Februar 2022 seinen 60. Geburtstag feiert, mit zahlreichen Programm-Highlights der vergangenen Jahrzehnte: Der Samstagabend steht am 12. Februar in ORF 1 mit den drei Film-Highlights „Wilde Maus“ (20.15 Uhr; am 13. Februar um 21.45 Uhr in 3sat), „Der Knochenmann“ (21.55 Uhr) und „Indien“ (0.00 Uhr; am 18. Februar um 21.35 Uhr in ORF III) ganz im Zeichen des Jubilars. ORF III widmet dem Publikumsliebling ab 13. Februar einen Schwerpunkt aus u. a. Filmen, Kabarettprogrammen, einem Porträt der Reihe „André Hellers Menschenkinder“ und der neuen Doku „Josef Hader – Die besten Momente zum 60. Geburtstag“ (18. Februar, 20.15 Uhr). Ein Best of Josef Hader erwartet die Zuseher/innen von Flimmit.

Mehr zu den Inhalten der einzelnen Programmpunkte von ORF 1

„Wilde Maus“ (Samstag, 12. Februar, 20.15 Uhr, ORF 1 und Sonntag, 13. Februar, 21.45 Uhr, 3sat)

Als der 50-jährige Georg (Josef Hader) seinen Job als Musikkritiker bei einer Wiener Zeitung verliert, verheimlicht er das seiner Frau Johanna (Pia Hierzegger), die ein Kind von ihm will – und startet sowohl einen Rachefeldzug gegen seinen ehemaligen Chef als auch die Restauration einer Achterbahn im Wurstelprater mit dem ebenfalls arbeitslosen, ehemaligen Mitschüler Erich (Georg Friedrich).

„Der Knochenmann“ (Samstag, 12. Februar, 21.55 Uhr, ORF 1)

Jetzt ist schon wieder was passiert ... Ein Mann namens Horvath ist verschwunden, und die einzige Spur führt zum „Löschenkohl“, einer weithin bekannten „Backhendlstation“ in der Provinz. Und es wäre nicht der Brenner (Josef Hader), wenn ihm die Knochenmehlmaschine in Löschenkohls Keller nicht einige düstere Rätsel aufgäbe. Bei denen spielt der kleine „Grenzverkehr“ und ähnlich Menschliches eine wichtige Rolle: Die junge Wirtin hat ihm so den Kopf verdreht, dass er am Ende froh sein muss, diesen noch am Hals zu haben.

„Indien“ (Samstag, 12. Februar, 0.00 Uhr, ORF 1)

Der Beamte Heinzi Bösel (Josef Hader), ein kleinbürgerlicher Widerling, bekommt als neuen Kollegen ausgerechnet den geschwätzigen, yuppiehaften Streber Kurt Fellner (Alfred Dorfer) zur Seite gestellt. In Bösels altem Auto müssen die beiden scheinbar unvereinbaren Charaktere durch die Provinz reisen, um Wirtshäuser und Hotelbetriebe zu inspizieren. Aus der anfänglichen Feindseligkeit entsteht eine Freundschaft, die am Schluss selbst der Intensivstation standhält.

ORF-III-Schwerpunkt: „André Hellers Menschenkinder“, neue Best-of-Doku, Kabaretts und Filme

ORF III würdigt Josef Hader ab 13. Februar mit einem Programmschwerpunkt. Zu Gast in der Gesprächsreihe „André Hellers Menschenkinder“ (Sonntag, 13. Februar, 21.45 Uhr) wirft der Kabarettist, Schauspieler und Drehbuchautor einen Blick auf seine Kindheit, seine ersten Bühnenauftritte und Kinorollen. In der „Donnerstag Nacht“ zeigt ORF III am 17. Februar Josef Haders Kabarett „Privat“ (21.55 Uhr) von der Burgruine Finkenstein. Ab 0.10 Uhr folgt das Programm „Im Keller“. Höhepunkt ist am Freitag, dem 18. Februar, die von Mario Kopf gestaltete Neuproduktion „Josef Hader – Die besten Momente zum 60. Geburtstag“ (20.15 Uhr): Zu sehen sind darin Ausschnitte aus Kabaretts und Filmen, außerdem rekapituliert der Publikumsliebling mit Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern Anekdoten und gemeinsame Erlebnisse. Abschließend zeigt ORF III die Filme „Indien“ (21.35 Uhr) und „Komm, süßer Tod“ (23.05 Uhr), den ersten Teil der Wolf-Haas-Krimiverfilmungen aus dem Jahr 2000.

ORF.at-Netzwerk, Teletext und TVthek gratulieren Josef Hader

Auch das ORF.at-Netzwerk würdigt Josef Hader im Rahmen der aktuellen Berichterstattung, der ORF TELETEXT berichtet in den Magazinen „Leute“ (Seiten 103 bzw. ab 145) bzw. Kultur und Show (Seiten 107, 110 bzw. ab 190) über Haders runden Geburtstag. Auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) werden die Sendungen und Beiträge des ORF-Programmschwerpunts, sofern entsprechende Online-Lizenzrechte vorliegen, als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand verfügbar sein.

Best of Josef Hader auf Flimmit mit u. a. „Wilde Maus“ und den Brenner-Krimis

Flimmit (flimmit.at) gratuliert mit einem großen Josef-Hader-Best-of zum 60. Geburtstag: Darunter sein Regiedebüt und preisgekrönter Kinohit „Wilde Maus“ sowie „Gelbe Kirschen“ mit Hader als Fremdenpolizist Rudi, der sich in die junge Tschechin Alena (gespielt von Sandra Bra) verliebt. Flimmit-Abonnentinnen und -Abonnenten können sich außerdem auf echte Klassiker wie „Hader spielt Hader“, „Aufschneider“, „Indien“ und natürlich die Brenner-Krimis „Komm, süßer Tod“, „Silentium“, „Der Knochenmann“ und „Das ewige Leben“ freuen. Geplant ist zudem eine filmische Überraschung aus Haders Heimatdorf Nöchling im Waldviertel.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at