Umfrage: Vertrauen in Bundesregierung am Tiefpunkt

Nur 13% der Befragten haben “großes Vertrauen” in die Bundesregierung und 51% haben keines mehr. Deshalb wünscht ein Drittel sofortige Neuwahlen.

Wien (OTS) - Eine aktuelle repräsentative Blitz-Umfrage (n=500) von ICI - Initiative für evidenzbasierte Corona-Informationen - zeigt einen gewaltigen Vertrauensverlust in die Politik. So geben nur 4% der Befragten an, ein “sehr großes Vertrauen” in die türkis-grüne Koalition zu haben. 9% haben “eher großes Vertrauen”. Hingegen gibt ein Drittel (32%) der Bevölkerung an, “gar kein Vertrauen” in Türkis-Grün zu haben. Und immerhin 19% geben an, “eher kein Vertrauen” zu haben. Dieser Vertrauensverlust geht durch alle Altersgruppen und betrifft Männer wie Frauen. Auch das Vertrauen der Stammwähler von Türkis-Grün ist erschüttert. Besonders dramatisch ist dies bei den Grünen, wo gerade noch 26% großes Vertrauen in ihre Regierung haben, aber auch bei der ÖVP sind es nur noch 60%.



Ein Drittel will Neuwahlen

Die massive Unzufriedenheit manifestiert sich konsequenterweise bei der Frage nach vorgezogenen Neuwahlen: exakt ein Drittel möchte sofort Neuwahlen, Männer wie Frauen. Besonders stark ist dieser Wunsch bei der jüngeren Bevölkerung (16-29) ausgeprägt, hier will fast jeder Zweite (44%) einen sofortigen Urnengang.

Nur noch die Hälfte der Bevölkerung (53%) fühlt sich derzeit von den in den Nationalrat gewählten Parteien vertreten. Wobei die Regierungsparteien abgeschlagen lediglich 9% (ÖVP) bzw. 8% (Grüne) der Menschen ansprechen.

Indoktrinierung funktioniert immer schlechter

Für den Arzt und ICI-Mitbegründer DDr. Christian Fiala spiegelt die Umfrage die weitverbreitete Unzufriedenheit mit der Arbeit der Regierung wider. Seit zwei Jahren drehe sich fast alles um ein Virus. Statt sich um die Bedürfnisse der Menschen zu kümmern, überhäufe die Regierung diese in autoritärer Manier mit einer Restriktion nach der anderen und blute so die Bevölkerung aus. “Trotz flächendeckender Impf-Inserate und einer einseitigen, offenbar gekauften Berichterstattung ist es nicht gelungen, die Menschen vollständig zu indoktrinieren.“ Der Widerstand gegen diese Art der Politik wächst, v.a. weil die Widersprüche der Verordnungen sowie deren Sinnlosigkeit immer offensichtlicher werden. „Bald kennt jeder jemanden, der Impfkomplikationen hat. Da hilft es auch nichts, wenn Medien und Politik hartnäckig von einer angeblich sicheren Impfung schwurbeln“, so Fiala.

