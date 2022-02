Ende der Corona-Maßnahmen: Eigenverantwortung mit Hausverstand

WK-Präsident Nemeth fordert Ende der Corona-Maßnahmen nach Vorbild von Dänemark und Norwegen.

Eisenstadt (OTS) - „Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sind wir jetzt an einem kritischen Punkt angelangt“, sagt Burgenlands Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth. Unterschiedliche Regeln und Auslegungen der Maßnahmen von Bregenz bis Eisenstadt sorgen für Chaos und Frustration bei den Menschen.

Der Wirtschaftskammerpräsident fordert daher ein rasches Ende der coronabedingten Einschränkungen für Vollimmunisierte. „Jeder Mensch, der sich schützen möchte, hat dazu die Möglichkeiten – jetzt muss man den mündigen Bürgern auch wieder Eigenverantwortung übertragen“, so Nemeth.

Viele Betriebe kommen an ihre Leitungsgrenze, bei den Kontrollen, Absonderungen und nicht zuletzt durch die Quarantäne. Bei akutem Fachkräftemangel werden so noch zusätzlich Mitarbeiter aus dem Arbeitsprozess genommen. Während die Unterstützungsmaßnahmen zurückgefahren wurden, habe man die Einschränkungen beibehalten oder sogar noch verschärft. „Diese Situation ist nicht länger tragbar, nicht für die Menschen und nicht für die Wirtschaft“, so der Wirtschaftskammerpräsident. „Dänemark und Norwegen zeigen vor wie es geht, Österreich sollte sich hier ein Beispiel nehmen.“

