Safer Internet Day 2022 – YouTube-Stars aus Österreich geben Tipps für Online-Sicherheit

Wien (OTS) - Jedes Jahr erinnert der Safer Internet Day (SID) daran, sich im Internet sicher zu bewegen und mit digitalen Medien verantwortungsvoll umzugehen. Heuer findet der SID am 8. Februar unter dem Motto „Together for a better Internet” statt. Mehr als 100 Länder beteiligen sich an der 2003 von der Europäischen Kommission ins Leben gerufenen Initiative.

In Zusammenarbeit mit vier heimischen Top-YouTuber:innen informiert Google Austria auch 2022 User über Schutzmaßnahmen im Internet. Um besonders Jugendliche mit diesen Themen zu erreichen, präsentieren die YouTuber:innen ihre ganz persönlichen Tipps für mehr Sicherheit im Netz über YouTube Shorts. Der Kurzvideo-Dienst ist seit Sommer 2021 in Österreich verfügbar und unterstützt den weltweiten Trend zu „Short-form Content“, der vor allem bei jüngeren Usern sehr populär ist. Mehr Infos zu YouTube Shorts hier.

Die YouTube Shorts-Videos zum Safer Internet Day 2022:

Mehr Infos zu den von den YouTuber:innen angesprochenen Themen:

Kurz-Bios der YouTuber:innen:

Joanna Zhou, CuteLifeHacks (1,08 Mio. Abonnent:innen) und Maqaroon (1,89 Mio. Abonnent:innen)

Joanna betreibt die Kanäle CuteLifeHacks und Maqaroon,. Seit 2013 begeistert sie mit tollen DIY-Bastelideen und gibt ihrer Community kreative Inputs zum Nachmachen an die Hand. Ihr bisher meist geschautes Shorts-Video verzeichnete phänomenale 111 Mio. Zugriffe.





Peter erklärt seiner Community in seinen Videos, wie man z.B. “Hallo” oder “Woher kommst du?” in verschiedenen Sprachen ausdrückt und prüft die geographischen Kenntnisse von Fremden auf der Straße. Peter hat schon über 100 YouTube Shorts hochgeladen.





Der als Austrian Lego Fan bekannte YouTuber aus Kärnten erfreut sich mit Speed Build-Videos von Lego Sets bei Fans großer Beliebtheit Holger begeistert seine Community ebenfalls seit einger Zeit mit YouTube Shorts.





René zählt mit seinem Channel LuigiKid zu den Gaming-YouTubern der ersten Stunde. Seit über zehn Jahren unterhält der Streamer seine Fans mit Gaming-Videos und Let’s Plays. Auch er experimentiert seit Kurzem mit den Funktionen der neuen Kurz-Video-Plattform.

Mehr Infos von Google zu Sicherheit im Internet:

Für Google steht der Schutz der Daten von Nutzer:innen stets an oberster Stelle – zahlreiche Sicherheitstechnologien sind in jedem Google-Konto und in allen anderen Google-Produkten integriert. Tipps für mehr Online-Sicherheit bietet auch das Google Safety Engineering Center (GSEC).



