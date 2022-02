FPÖ – Schnedlitz: Idee der Impflotterie ist sofort zu begraben

Regierung schwenkt auch hier auf FPÖ-Kurs ein

Wien (OTS) - „Die Österreicher haben genug von diesen peinlichen Vorschlägen. Es braucht endlich wieder sachorientierte Politik statt dieser Las Vegas-Politik auf Kosten der Steuerzahler“, so der Freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Dass sich die SPÖ für diese Idee von der Regierung kaufen und über den Tisch ziehen hat lassen und jetzt einen Tag nach der Zustimmung zum rechtswidrigen Impfzwang im Bundesrat ihr böses Erwachen hat, wundert niemanden. Dieser Regierung kann man nicht trauen, das müsste mittlerweile auch die SPÖ verstanden haben. Das zeigt aber auch die Schwäche der derzeitigen roten Führung, die nur noch eine Politik der Anbiederung an die ÖVP lebt, während ihr die Menschen längst egal sind“, so Schnedlitz in Richtung Sozialdemokraten.

Der FPÖ-Generalsekretär forderte aber auch die Regierung auf, die Idee der Impflotterie sofort zu verwerfen. „Das ist keine seriöse Politik mehr und schädigt zudem die Steuerzahler. Die Regierung soll die Impflotterie am besten gleich gemeinsam mit der Impfpflicht in den Geschichtsbüchern gescheiterter politischer Schnapsideen begraben“, so Schnedlitz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at