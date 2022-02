AVISO Februargedenken 1934 – Niemals vergessen – Demokratie schützen!

Die Wiener SPÖ-Bildung, der Bund Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen und die Sozialistische Jugend Wien laden ein zum Gedenken an die Opfer der Februarkämpfe 1934.

Wien (OTS/SPW) - Der Bürgerkrieg im Februar 1934 ist ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte unserer Stadt. Am 12. Februar kommt es zu ersten Kampfhandlungen in den Gemeindebauten. Der Wiener Landtag und Gemeinderat wird aufgelöst, Bürgermeister und Stadtsenat ihrer Ämter enthoben.



Die Ausschaltung der sozialdemokratischen Bildungseinrichtungen!

In der Ersten Republik war das Palais Epstein Sitz des Wiener Stadtschulrates. Nach der Trennung Wiens von Niederösterreich wurde am 1. Jänner 1922 der Wiener Stadtschulrat gegründet.

Während dieser Zeit war der Sozialdemokrat Dr. Otto Glöckel Präsident des Stadtschulrates. Er leitete umfassende Reformen ein: Demokratisierung der Schulverwaltung, Neugestaltung der Lehrer*innenaus- und -fortbildung, Gründung der Pädagogischen Akademie 1925, Modernisierung des Lehrbetriebs samt Entrümpelung der Lehrpläne bis hin zu Ansätzen einer Schüler*innenselbstverwaltung und Einbeziehung von Psycholog*innen.

Am 13. Februar 1934 wurde Otto Glöckel in seinem Arbeitszimmer im Palais Epstein verhaftet, zunächst in Einzelhaft genommen und dann im Konzentrationslager Wöllersdorf festgehalten. Nach internationalen Petitionen wurde er am 29. Oktober 1934 aus der Haft entlassen. Gesundheitlich schwer gezeichnet, starb er nur wenige Monate später.

Am Freitag, dem 11. Februar 2022, gedenken wir der Opfer des Bürgerkriegs im Februar 1934.



PROGRAMM

Begrüßung:

Gemeinderat Mag. Marcus Schober, SPÖ Wien-Bildungssekretär

Es sprechen:

Landtagspräsident Ernst Woller, Vorsitzender der Wiener SPÖ Bildung

Dr. Gerald Netzl, Vorsitzender des Bundes Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen Wien

Gemeinderätin Marina Hanke, BA, Vorsitzende der Wiener SPÖ Frauen

Gemeinderat Georg Niedermühlbichler, Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Innere Stadt

Rihab Toumi, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, Parteivorsitzender der SPÖ Wien

Musik: Gruppe Morgenrot

Zeit: Freitag, 11. Februar 2022, Beginn: 18 Uhr

Ort: Grete-Rehor-Park (Park zwischen Palais Epstein und Parlament), 1010 Wien

Aufgrund der derzeitigen Corona-Bestimmungen kann die Gedenkveranstaltung nur mit einer begrenzten Teilnehmer*innenzahl stattfinden.

Die Veranstaltung wird auch live unter folgendem Veranstaltungslink http://extern.spw.at/februargedenken übertragen.

Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter martina.canori-buchhart@spw.at wird gebeten. Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation ist das Tragen einer FFP2-Maske sowie die Einhaltung der Sicherheitsabstände verpflichtend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien