Impflotterie – SPÖ-Leichtfried fordert Klarstellung: „Wenn Regierung an der Umsetzung scheitert, muss sie sofort Alternative anbieten“

„Wozu ist diese Regierung noch in der Lage?“ – SPÖ-Vorschlag einer Impfprämie wäre technisch einfach umsetzbar

Wien (OTS/SK) - Eine sofortige Klarstellung der Regierung, wie es um die Umsetzung der versprochenen Impflotterie steht, erwartet SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried. „Sollte die Regierung – einmal mehr – im Corona-Management scheitern und die Impflotterie zur Hebung der Impfrate nicht auf die Reihe bringen, dann muss sofort eine Alternative her, mit der man einen positiven Anreiz für das Impfen schafft.“ Die SPÖ verlangt seit Monaten, dass es diese positiven Anreize für eine höhere Durchimpfung gibt. Vorschlag der SPÖ war immer eine Impfprämie für jede/n, der/die die volle Immunisierung hat – „dies wäre niederschwellig, transparent, technisch leicht umsetzbar und hätte auch positive Impulse auf die heimische Wirtschaft. Die Regierung wollte aber diese Impflotterie mit Beteiligung des ORF, an der sie jetzt zu scheitern droht. Wozu ist diese Regierung eigentlich noch in der Lage?“ **** (Schluss) ah/lp

