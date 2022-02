AVISO: Studienpräsentation „Safer Internet Day 2022“ mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm im Bundeskanzleramt

Cyber-Mobbing unter Jugendlichen in Zeiten der Pandemie: Verbreitung, Erscheinungsformen, Abhilfen etc. – Präsentation aktueller Studienergebnisse

Wien (OTS) - Am Montag, den 7. Februar 2022, lädt Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm zur Präsentation aktueller Studienergebnisse zum Thema Cyber-Mobbing unter Jugendlichen ins Bundeskanzleramt.



Die EU-Initiative Saferinternet.at setzt sich seit vielen Jahren mit diesem Problem und einer Reihe von Fragen in diesem Kontext auseinander: Wie viele Jugendliche sind von Cyber-Mobbing betroffen? Welche Erscheinungsformen kann es haben? Wie können sich Betroffene zur Wehr setzen? Und: Was hat sich in der Pandemie in Bezug auf Cyber-Mobbing verändert? Die Ergebnisse des Institutes für Jugendkulturforschung, ergänzt um Erfahrungen aus der Praxis der Workshops von Saferinternet.at liefern Antworten dazu.



Termin für Medien:



10.00 Uhr

PRÄSENTATION der Studie „Safer Internet Day 2022“ mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm, Saferinternet.at-Projektleiter Bernhard Jungwirth, ISPA-Präsident Harald Kapper und der pädagogischen Leiterin von Saferinternet.at Barbara Buchegger



Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Einzelinterviews mit den Vortragenden.



Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 9.15 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





