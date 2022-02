Sanofi mit neuem einheitlichen Markenauftritt

Eine gemeinsame Bestimmung (Purpose) und Identität

Wien (OTS) - Sanofi hat gestern seine neue Unternehmensmarke vorgestellt. Das Unternehmen setzt damit ein starkes und sichtbares Zeichen für seine Modernisierung und Transformation, die im Dezember 2019 begonnen hatte.

Sanofi hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem diversifizierten, führenden internationalen Gesundheitsunternehmen entwickelt und blickt dabei auf eine reichhaltige Geschichte an wissenschaftlichen Entdeckungen für Patienten weltweit zurück. Erste Therapieoptionen für zuvor nicht behandelbare seltene Krankheiten zählen ebenso dazu wie Therapiestandards bei Diabetes und Herzkreislauferkrankungen. Jedes Jahr schützen die Impfstoffe von Sanofi Hunderte von Millionen Menschen vor Influenza, was ein wesentlicher Beitrag zur öffentlichen Gesundheit ist. Sanofi war maßgeblich an der Ausrottung der Kinderlähmung beteiligt. Die wissenschaftliche Vision von Sanofi hat zugleich zu bahnbrechenden Innovationen bei der Behandlung von entzündlichen Erkrankungen geführt.

Mit seinen Wurzeln in einer Vielzahl verschiedener Unternehmen ist Sanofi heute eine Mischung vieler Kulturen, Identitäten und Marken. Die neue Marke baut darauf auf und vereint die reichhaltige Geschichte von Sanofi erstmals in einem gemeinsamen Auftritt, der die ambitionierte Zukunftsstrategie des Unternehmens unterstreicht.

„Da wir uns dem halben Jahrhundert unseres Bestehens nähern, haben wir die wichtigste Veränderung und Modernisierung in unserer Geschichte vorgenommen“, betont Paul Hudson, CEO von Sanofi. „Im Jahr 2019 haben wir unsere "Play to Win"-Strategie gestartet. Sie fokussiert sich auf die Anwendung unserer Innovationsplattform zur Entwicklung erstklassiger Therapien und Impfstoffe. Unsere neue Marke ist ein natürlicher und wichtiger nächster Schritt auf diesem Weg und steht für die integrierte Art und Weise, in der das Unternehmen arbeiten wird, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen: die medizinische Praxis zu verändern.“

Ein Sanofi, eine Identität

Die Geschäftseinheiten Sanofi Pasteur für Impfstoffe und Sanofi Genzyme für Specialty Care sowie alle anderen erworbenen Unternehmensmarken werden unter dem einheitlichen Namen und der Marke von Sanofi zusammengefasst. Über Jahre hinweg hatten die Marken Sanofi Pasteur und Sanofi Genzyme eine große Bedeutung für Menschen im Hinblick auf Innovationen. Sanofi wird durch das Denken, Handeln und Verhalten unter einem gemeinsamen Markendach und einer Bestimmung (Purpose) in die Lage versetzt, mehr zu erreichen. Denn Ressourcen im Unternehmen können so besser strategisch eingesetzt werden, um wesentliche Innovationen voranzutreiben.

Ein Design, das die Forschung darstellt

Das neue Logo repräsentiert die Bestimmung und Ambition von Sanofi. Die beiden lilafarbenen Punkte verkörpern die wissenschaftliche Entdeckungsreise zwischen einem Ausgangspunkt – angefangen mit der Neugier, den Status quo zu hinterfragen und sich zu fragen "Was wäre wenn?" bis hin zum Zielpunkt - dem Heureka-Moment, in dem innovative Lösungen freigesetzt werden, die das Leben der Menschen postiv beeinflussen.

„Mit unserer neuen Marke wollen wir unseren Mitarbeitenden, unseren Partnern, Patient*innen und medizinischen Fachkräften ein klares und starkes Verständnis dafür vermitteln, wer wir sind und wofür wir anstreten“, sagte Josep Catllà, Leiter Corporate Affairs von Sanofi. „Sanofis Haltung ist bescheiden, authentisch – und auch ein wenig unkonventionell. Wir glauben, dass unsere neue Marke und unser Logo innerhalb der Gesundheitsbranche in einzigartiger Weise unsere Bestimmung verdeutlicht:“die Wunder der Wissenschaft zu erforschen, um das Leben der Menschen zu verbessern.“

Sanofi Österreich als Top-Employer

Sanofi Österreich gilt wegen innovativer Konzepte rund um New Work, Gender Balance und aufgrund der herausragenden Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf & Familie als besonders attraktive Arbeitgeberin. Die rund 150 Mitarbeiter:innen von Sanofi Österreich profitieren von der vollen Flexibilität und Entscheidungsfreiheit, wann (zwischen 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und von wo in Österreich aus sie im Mobile Office arbeiten. Auch ein hochmodernes, papierloses Büro steht ihnen zur Verfügung, das erst vor kurzem am Wienerberg neu eröffnet wurde. Mit der Einführung der Familienzeit (14 Wochen bezahlte Elternzeit für alle Mitarbeiter:innen weltweit bei Geburt oder Adoption eines Kindes bei 100%-iger Entgeltfortzahlung) setzte Sanofi ebenfalls neue Standards national & international.



Über Sanofi

Wir sind ein innovatives globales Gesundheitsunternehmen mit einer einzigen Bestimmung: Wir erforschen die Wunder der Wissenschaft, um das Leben der Menschen zu verbessern. Unser Team setzt sich in mehr als 100 Ländern dafür ein, die medizinische Praxis zu verändern und damit das Unmögliche möglich zu machen. Wir bieten weltweit Millionen von Menschen lebensrettende Impfstoffe und Behandlungsoptionen an, die das Potential haben, das Leben zu verbessern. Dabei stellen wir Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in den Mittelpunkt unseres Handelns.

Sanofi ist an den Börsen EURONEXT: SAN und NASDAQ: SNY gelistet.

