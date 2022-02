Köstinger: Wien schwenkt mit Öffnungsschritten auf Kurs der Vernunft ein

Sperrstunden-Verlängerung richtiger Schritt – Festhalten an 2G Regelung für Gastronomie nicht nachvollziehbar

Wien (OTS) - Als "Schritt in die richtige Richtung" bezeichnet Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, dass die Stadt Wien Öffnungsmaßnahmen der Bundesregierung umsetzt und auf den "Kurs der Vernunft" einschwenkt. "Vor allem die Verlängerung der Sperrstunde auf 24 Uhr ist wichtig – nun dürfen sich auch Wiens Gäste und Lokale über diese Öffnung freuen. Es wäre aber nicht Wien, wenn die Stadtregierung nicht doch ein wenig ausscheren würde. Dass weiterhin an der 2G-Regel für die Gastronomie festgehalten wird, ist bedauerlich und aus Sicht zahlreicher Experten nicht nachvollziehbar", so Köstinger und hält abschließend fest: "Wann begreift Wien endlich, dass eine Pandemie nicht die Zeit für parteipolitisches Kleingeld ist. Wir bekommen das Corona-Virus nur in den Griff, wenn wir alle am selben Strang ziehen."

