El-Nagashi/Grüne zu Sachbeschädigung an Moschee in Wien: Angriff auf Demokratie und freie Religionsausübung

Wien (OTS) - „Ich verurteile die Sachbeschädigung an einer Moschee in Wien-Favoriten. Es ist ein Angriff auf die freie Religionsausübung und damit auf unsere Demokratie“, sagt Faika El-Nagashi, Integrationssprecherin der Grünen, zum Vorfall im 10. Wiener Gemeindebezirk. In den frühen Morgenstunden zertrümmerten am Mittwoch, den 2. Februar zwei Maskierte mit einem Notfallhammer mehrere Fensterscheiben der Zentrale der Türkisch-Islamischen Union (ATIB).

„Bei einem derartigen Angriff gegen die Zentrale eines Dachverbands türkisch-islamischer Moscheegemeinden kann ein nationalistisches oder rassistisches Motiv nicht ausgeschlossen werden. Die Sachbeschädigung, die von einem der beiden Täter gefilmt wurde, soll wohl auch persönlichen oder politischen Propagandazwecken dienen. Die Täter müssen schnellstmöglich ausgeforscht und strafrechtlich verfolgt werden“, hält El-Nagashi fest.

Die Integrationssprecherin der Grünen verweist auch auf das Recht auf freie Religionsausübung: „Die Religionsfreiheit ist ein Grund- und Menschenrecht und muss geschützt werden. Wir stellen uns entschieden gegen jeden Versuch, die Religionsausübung zu beschränken oder das friedliche Zusammenleben in diesem Land zu gefährden.“

