Global Leader Group fügt preisgekrönten Vordenker zu ihrem talentierten Roster hinzu

Salt Lake City (ots/PRNewswire) - Die Global Leader Group hat Dr. Spencer Holt als neuen Mitbegründer und Chief Learning Officer eingestellt. Dr. Holt ist eine Führungspersönlichkeit, Lehrer, Coach und Innovator mit internationaler Erfahrung in der Pharmaindustrie, im Finanzwesen, im Franchising und im Vertrieb. Zuletzt war er Leiter des Commercial Learning and Innovation Center bei Astra Zeneca Pharmaceuticals und leitete ein Team von Fachleuten mit dem ehrgeizigen Ziel, die Leistung durch Lernen zu steigern. Dazu gehören Schwerpunktbereiche wie Lernen im Fluss der Arbeit, digitale und Datenanalyse, immersive Lernerfahrungen und die Schaffung einer Lernkultur, um Lernerfahrungen von Weltklasse zu erreichen. Dr. Holt hat den Standard für den Lebenszyklus des Lernens für jeden Mitarbeiter und die Globalisierung von Geschäftsabläufen gesetzt.

„Ich freue mich sehr, der Global Leader Group bei ihrem Bestreben zu helfen, Führungskräfte dabei zu unterstützen, bewusster zu werden, wer sie sind und welchen positiven Einfluss sie auf das Leben der Menschen haben, mit denen sie zu tun haben", sagt Dr. Holt. Er fügt hinzu: „Es reizt mich, Unternehmen dabei zu helfen, die Grenzen des traditionellen Lernens und der Entwicklung zu überwinden, denn angesichts der vielen Veränderungen in der Welt von heute müssen Unternehmen bei der Ausbildung von Führungskräften und deren Vorbereitung auf den Erfolg von heute und in der Zukunft flexibler sein."

Elizabeth Oates, CEO der Global Leader Group, sagt: „Wir freuen uns sehr, unseren Kunden und Führungskräften auf der ganzen Welt weiterhin unvergleichliches Fachwissen zur Verfügung stellen zu können. Die Erfahrung von Dr. Holt wird entscheidend dazu beitragen, unsere Mission mit Leben zu erfüllen und Menschen zu inspirieren, bewusst zu leben und zu führen."

Dr. Holt ist ein gefragter Redner und hat bereits in der ganzen Welt vor Publikum gesprochen. Spencer war auch in der Wirtschaft und Industrie tätig und wurde unter anderem beauftragt, die erste Five Guys Burger-Franchise nach Kanada zu bringen. Dr. Holt hat einen Bachelor-Abschluss in Business Management von der University of Lethbridge und einen Master-Abschluss in Higher Education Leadership sowie einen Ph.D. in Leadership Development von der UNLV.

Informationen zur Global Leader Group

Die Global Leader Group ist eine professionelle Entwicklungs- und Managementberatungsfirma mit weltweit führenden Führungskräften, die Organisationen und Einzelpersonen durch einen strategischen Führungsansatz zu herausragenden Leistungen verhelfen. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören die Beratung von Praktikern, die Entwicklung von Führungskräften, die Suche nach Führungskräften, Verkaufstraining, Organisationsentwicklung und strategische Personalarbeit.

