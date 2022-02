Offener Brief an Karl Nehammer und Werner Kogler: "Bitte sorgt endlich für LOGISCHE Regeln und stoppt diese sinnlose Impflotterie!"

Lotterie völlig falscher Ansatz, Experten von Fixzahlungen überzeugt; Impfpflicht ein Rohrkrepierer mit hanebüchener Ausgestaltung

Wien (OTS) - Lieber Karl, lieber Werner!

Wir alle kennen uns seit Jahren und ich halte Euch eigentlich für intelligente Menschen, auch wenn Eure Taten mich manchmal sehr daran zweifeln lassen. Es wird auch Taten meinerseits geben, die Euch an meiner Intelligenz zweifeln lassen, fair enough.

Ich schreibe Euch aus dem Waldviertel, ich sitze hier seit März 2020, weil Ihr es nicht schafft, die Pandemie zu managen und als Angehöriger einer Hochrisikogruppe habe ich keine Lust, mich der Durchseuchung auszusetzen. Wir haben dank Eurer Unfähigkeit als Risikogruppe keinerlei Sicherheit. Ich kann nirgendwo essen gehen, weil es kein 2G+ gibt, also verzichtet die Gastro auf mein Geld, die Haare schneid ich mir selbst und Urlaub fahr ich ins Ausland, wo auch gescannt und kontrolliert wird. Ich hatte im Unterschied zu vielen anderen, deren Behandlungen und Termine verschoben wurden noch Glück im Unglück, sonst wär ich jetzt schon tot oder in Chemo.



Zum Punkt: Es gibt in Österreich eine Impfpflicht und auch nicht. Man darf ungeimpft einkaufen gehen, ungeimpft in Lokale und einkaufen gehen. Wird man bei der Heimfahrt von der Arbeit, vom Einkaufen oder vom Essen mit Freunden von der Polizei aufgehalten und ist ungeimpft bezahlt man Strafe. Wir werden uns darüber einig sein, dass das nicht logisch ist. Also: Entweder weg mit der Impfpflicht oder schafft Regeln, die logisch sind. Die vorliegenden Regelungen können nicht von vernunftbegabten Menschen enntwickelt worden sein. Niemand wird so dumm sein, zu behaupten, dass das Sinn macht, den Gesundheitsminister nehme ich aus, der ist nicht satisfaktionsfähig.

Die vorgestellte Impflotterie ist eine Steuergeldverschwendung. Wenn es eine Pflicht gibt, dann brauch ich keine Anreize. Wo sind die Anreize, dass ich meine Steuern zahle, nicht in der U-Bahn rauche oder jemandem eine auflege? Die Anreize hätten wir viel, viel früher gebraucht.

Verhaltensökonomen sind sich einig, dass die Lotterie nicht wirken wird. Wieso soll sich jemand wegen einer Gewinnmöglichkeit eines Gutscheins impfen lassen, der das bis jetzt nicht wollte. Weil er was gewinnen kann? Nach fast 2 Jahren Pandemie? Ihr schafft doch die Abwicklung nicht, der ORF will nicht (ist auch nicht seine Aufgabe) und Euch was abwickeln zu lassen ist nicht die beste Idee. Jetzt diskutiert Ihr die Abwicklung über Sozialversicherungsträger, Privatsender oder sonstige Akteure. Könnt Ihr vielleicht einmal in Eurem Leben aus Euren Blasen rauskommen und mit normalen Leuten reden? Wenn man schon meint, man müsse nach 2 Jahren Managementversagen Geld herschenken, dann sind z.B. 50 EUR pro Stich wesentlich wirkungsvoller und kosten in Summe gleich viel. Der große Vorteil: Null Aufwand. Jeder Stich ist elektronisch erfasst, Auszahlung auf Knopfdruck, geht ganz schnell. Schnelligkeit ist nicht ganz Eures, ich weiß, außer es geht um eigene Machtbereiche, Posten und Aufträge für Parteihaberer. Der Sideletter lässt grüßen.

Ich könnte über Eure Korruption schreiben; den Parteisumpf ORF, an dem Ihr Euch bis heute bedient; die Impfkampagne (Musketiere, Kai auf Hawaii, Agenturauswahl auch lustig, Stichwort VP- und Grün-Wahlkampfagenturen), den Umsatzersatz (Werner, Du bist Volkswirt, Umsatz/Gewinn wird man ja kennen, kein Unternehmer würde so einen Schwachsinn erfinden), Eure Unfähigkeit in den meisten Bereichen - von Terrornacht bis zur Abschiebung von Kindern oder der öko-sozialen Steuerreform, die ein Ja zum Dieselprivileg beinhaltet und Geldgeschenke für Reiche, die das Geld nicht brauchen. Jetzt zahlt Ihr 150 EUR Teuerungsausgleich mit der Gießkanne an alle. Ich brauchs nicht, und die, die es bräuchten trifft die Inflation und Preisexplosion mit bis zu 1000 EUR pro Jahr.

ALLES GESCHENKT.

Hier und heute gehts um unsere Freiheit, Gesundheit und Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeld. Um eine Politik, die ich als Bürger und Steuerzahler ernst nehmen kann und die auf Faktenbasis agiert. Und ganz persönlich: Ich will auch endlich wieder am Leben teilnehmen können; essen gehen, Freunde und Familie in größeren Gruppen treffen, einfach leben. Das geht mir Euren Regeln nicht.



Reisst Euch endlich zusammen.

Kein Bussi.































