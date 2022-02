Spannende Inputs und mitreißende Diskussionen bei den PraxisTalks zum Thema „Ordination der Zukunft“

Interessant wurde es am 21. und 22. Januar bei den PraxisTalks zum Thema „Ordination der Zukunft“ mit knapp 500 Ärzt*innen vorwiegend aus dem niedergelassenen Bereich.

Wien (OTS) - Im k47 drehte sich alles um die Zukunft der Ordination. Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Vizepräsidenten der österreichischen Ärztekammer Dr. Johannes Steinhart und Christoph Ruprecht, einem der beiden Equip4Ordi Geschäftsführer, die gleichzeitig auch die Veranstalter des Online-Kongresses waren. Dr. Johannes Steinhart betonte dabei die Freiheit der Ärzt*innenschaft und die Rolle, die die Kurie der niedergelassenen Ärzt*innen dabei einnimmt.

„Neben unserer Aufgabe uns um politische Themen zu kümmern, um Ärzt*innen ihre tägliche Arbeit zu erleichtern, verfolgen wir auch die Strategie eine Netzwerkbildung zu forcieren, um die Zukunft des niedergelassenen Bereichs in seiner Gesamtheit mitgestalten zu können. Diese Herausforderung nehmen wir an und freuen uns darauf“, so Dr. Johannes Steinhart.

Key-Note

Moderiert von Dr. Roman Szeliga startete der inhaltliche Teil der Veranstaltung mit der Key-Note von Dr. Eva-Maria Kirchberger. Als Zukunftsforscherin von der Imperial Dyson School of Design gab sie einen Ausblick auf die technologischen Entwicklungen im Gesundheitsbereich, wie zum Beispiel dem „Spital am Arm“. Mit Hilfe dessen die Überwachung der Körperdaten nicht mehr im Spital, sondern auch von unterwegs messbar werden.

Stichwort Digitalwirtschaft

Einen weiteren spannenden Input lieferte Dr. Karl Pall, der als Google-Gründer in Österreich näher auf die Digitalwirtschaft im Gesundheitsbereich einging. So wunderte er sich beispielsweise darüber, warum die großen Player, wie Amazon, Apple oder Alphabet mit ihren Mengen an Nutzer*innendaten sich noch nicht in größerem Maße im Gesundheitsumfeld betätigen.

Bauliche Aspekte

Am zweiten Tag beleuchtete DI Albert Wimmer, Architekt der Klinik Floridsdorf in Wien, bauliche Aspekte von Ordinationen in der Zukunft. Dabei bot er einen Ausblick, wie der Warteraum zukünftig als Lounge ausgestaltet sein sollte. Patient*innen soll ein Bereich geboten werden, in dem sie sich nicht nur wohlfühlen sollen, sondern bspw. auch die Infrastruktur haben, um vor Ort arbeiten zu können.

Im Anschluss jedes Inputs gab es Diskussionsrunden, die sich mit den jeweiligen Themen intensiver beschäftigten und auch andere Sichtweisen mit ins Gespräch brachten, so bspw. die Unterscheidung zwischen Wahl- und Kassenordinationen. Dadurch entstand eine diverse Auseinandersetzung, die auch Platz für Fragen der teilnehmenden Ärzt*innenschaft ermöglichte.

„Die Teilnehmer*innenzahl zeigt, dass das Interesse an Zukunftsthemen enorm wichtig für Ärzt*innen ist. Wir denken, dass die Auswahl der Speaker*innen die verschiedenen Aspekte der Ordination der Zukunft abgedeckt haben. Wir sind auch begeistert von der Interaktion der Zuschauer*innen mit den Vortragenden und glauben eine schöne Plattform für das Thema geboten zu haben“, zeigen sich Alexander Papanikolaou & Christoph Ruprecht, Co-Geschäftsführer bei Equip4Ordi, zufrieden.

Geplant wurden die PraxisTalks von der Werbeagentur Zum goldenen Hirschen, die gleichzeitig auch für die Kreation verantwortlich zeichnete. Die Durchführung der PraxisTalks lag bei MEDahead, die spezialisiert auf Ärzt*innenfortbildungen sind und mit ihrem Futuro Campus die passende Online-Bühne für den Kongress liefern konnten.

Inhalte online verfügbar

Die Inhalte der Veranstaltung werden in den nächsten Tagen auf www.equip4ordi.at für alle Interessierten zur Verfügung gestellt.





