„dokFilm“ erzählt „Laurel und Hardy: Die komische Liebesgeschichte von ‚Dick & Doof‘“

Am 6. Februar um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Stan Laurel und Oliver Hardy sind seit den 1920er Jahren bis heute das erfolgreichste und beliebteste Komikerduo der Welt, das durch den großen Erfolg des fabelhaften Kinofilms „Stan & Ollie“ aus dem Jahr 2019 das Interesse vieler neuer Fans geweckt hat. Die internationale Dokumentation von Andreas Baum erzählt packend und emotional die Geschichte der beiden Comedy-Genies, die im deutschen Sprachraum als „Dick & Doof“ berühmt wurden. Doch die beiden waren alles andere als das. Neben zahlreichen Filmausschnitten und auch erst in jüngster Vergangenheit neu entdecktem Material kommen Kollegen, Freunde, Experten, Filmhistoriker, Fans sowie populäre Schauspieler und vor allem Familienmitglieder zu Wort, die sich zuvor nur selten oder noch nie vor einer Kamera geäußert haben. Auf amüsante Weise geht die Doku der Frage nach, warum Laurel und Hardy weltweit ungebrochen populär sind, und beleuchtet ebenso unterhaltsam wie spannend das turbulente Privatleben der beiden „Comedy-Urgesteine“, die 30 Jahre lang ein Team waren, sowie ihre große Männerfreundschaft. Auf diese Weise erfahren auch eingefleischte Fans viel Neues über ihre Idole. „dokFilm“ zeigt „Laurel und Hardy: Die komische Liebesgeschichte von ‚Dick & Doof‘“ am Sonntag, dem 6. Februar 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2.

Mehr zum Inhalt:

Mit ihren 106 gemeinsamen Kurz- und Langfilmen sind die Comedians Stan Laurel und Oliver Hardy bis heute die unangefochtenen Meister des Slapstick und begeistern nach wie vor Jung und Alt.

Hardy, ein echtes „Schwergewicht“ als Schauspieler, und Laurel, der nicht nur vor der Kamera agierte, sondern auch der kreative Kopf war, die Gags schrieb und Regie führte: Sie beherrschten das Chaos, hatten immer das perfekte Timing und erfanden für ihre Komödienklassiker viele Comedy-Elemente, die Filmgeschichte schrieben. Das Duo inspirierte und beeinflusste weltweit Generationen von Künstlern wie Peter Sellers, Marcel Marceau oder Jerry Lewis.

Neben der komödiantischen Kunst der beiden will die Dokumentation vor allem auch die Menschen Stan Laurel und Oliver Hardy näherbringen. Sie beleuchtet auf unterhaltsame und zugleich informative Weise deren nicht weniger turbulentes Privatleben: Wer waren Stan & Ollie wirklich? Wie lebten sie? Und: Wie war ihre Beziehung außerhalb der Studios? Waren Laurel & Hardy auch im wahren Leben unzertrennliche Freunde?

Andreas Baum präsentiert in seinem Film u. a. private Fotos und Farbfilme, darunter die erst kürzlich entdeckten letzten Aufnahmen von Stan Laurel. Dessen Tochter Lois Laurel-Hawes hat dem Filmemacher ein Exklusiv-Interview gegeben. Mit dabei sind u. a. auch Lucille Hardy-Price, Jerry Lewis, Marcel Marceau, Ingo Appelt, Booth Colman, Ottfried Fischer, Michael Habeck, Hal Roach, Bart Williams und „Maddin“ Schneider.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at