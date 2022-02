Wirtschaftsbund unterstützt Forderung zur Abschaffung der KESt für Investitionen

Wien (OTS) - „Der Wirtschaftsbund fordert schon seit Jahren den Entfall der KESt für Investments und die Einführung einer Behaltefrist. Gerade in Inflationszeiten braucht es starke Anreize, um langfristig Geld am heimischen Kapitalmarkt zu investieren und den Wirtschaftsstandort zu stärken. Zudem werden Investitionen in die eigene Vorsorge erleichtert. Die von Finanzminister Brunner vorgeschlagenen Änderungen müssen schnellstmöglich umgesetzt werden“, fordert WB-Generalsekretär und Abg. z. Nr. Kurt Egger.

