Bezirksmuseum Donaustadt am 6.2. und 20.2. geöffnet

Wien (OTS/RK) - Wegen der Corona-Pandemie haben die ehrenamtlich arbeitenden Bezirkshistorikerinnen und Bezirkshistoriker die bisherigen Öffnungszeiten des Bezirksmuseums Donaustadt (22., Kagraner Platz 53/54, im „Alten Feuerwehrhaus“) verändert. Im Februar sind die Museumsräumlichkeiten nur an 2 Tagen zugänglich: Am Sonntag, 6. Februar, sowie am Sonntag, 20. Februar, können eine Dauer-Ausstellung zur Bezirksgeschichte und die bis Ende Juni 2022 verlängerte Sonder-Ausstellung „Biergläser – Eine Sammelleidenschaft“ jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr besichtigt werden. Wie immer ist der Eintritt frei, Spenden für das Museum sind willkommen. Auskünfte: Telefon 203 21 26. Beantwortung von Fragen via E-Mail: bm1220@bezirksmuseum.at.

Sehenswert: Pokale, Brückenteile, Mörser und 400 Biergläser

In der Dauer-Ausstellung wird eine breite Palette an Exponaten gezeigt, darunter Pokale von Ruder-Vereinen und Kleinteile der 1976 eingestürzten Reichsbrücke. Von einer Milchflasche bis zu einem Mörser sind mannigfaltige Objekte vorhanden. Mehr als 400 Schaustücke umfasst die temporäre Präsentation „Biergläser – Eine Sammelleidenschaft“. Aus europäischen Ländern und aus der Ferne (Japan, Peru u.a.) hat eine private Sammlerin dekorierte Trinkgefäße für Bier mitgebracht und dem Museum für die Sonder-Ausstellung leihweise überlassen. Vergleiche der verschiedenen Bierbezeichnungen, Markensymbole und anderen Verzierungen sind durchaus interessant. Das Motto lautet: „Bier aus einem schönen Glas, wie gut ist das“. Das Publikum muss die aktuellen Corona-Regelungen (2G: geimpft bzw. genesen) befolgen und es gilt eine Tragepflicht für FFP2-Masken. Informationen im Internet: www.bezirksmuseum.at.

