Antenne Kärnten: Gelb glänzt jetzt wie Gold

Klagenfurt (OTS) - Wenn es um Musik, Unterhaltung, Service und News geht, vertrauen die Kärntner:innen ihrer Antenne. Eindrucksvoller Beweis dafür ist die erneute Bestätigung der Spitzenposition, die der aktuelle Radiotest ausweist.

Mit 31,2 Prozent Tagesreichweite verteidigt Antenne Kärnten ihre Spitzenposition in der Zielgruppe der 14 bis 49-Jährigen. Damit holt der Sender laut Radiotest, der unabhängigen Reichweitenerhebung für Radios in Österreich, abermals Gold unter den Regionalradios in Kärnten.* Täglich schalten rund 110.000 Hörer:innen ihren gelben Lieblingssender ein.**

Stellvertretend für das ganze Team sagt Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler Danke fürs Einschalten. „Das Radiotest-Ergebnis zeigt eindrucksvoll, dass sich die Kärntner:innen auf die Antenne verlassen können. In stürmischen Zeiten bieten wir Orientierung und Unterhaltung zugleich. Die Hörer:innen stehen bei uns im Mittelpunkt. Bei allem Stolz ist das Radiotest-Ergebnis gleichzeitig eine große Verantwortung und der Auftrag an uns, weiterhin täglich unser Bestes zu geben – über den handverlesenen Musikmix und die beste Unterhaltung bis hin zu den News immer fünf Minuten früher“, verspricht Bichler.

Nicht nur über Gold beim Radiotest, sondern auch über die stark gestiegene Online-Audio-Nutzung zeigt sich Bichler erfreut. „Unsere digitalen Empfangskanäle haben im vergangenen Jahr ein Plus von 30 Prozent verzeichnet.*** Noch nie wurde online so oft und so lange Antenne Kärnten gehört: übers Web, die Antenne Kärnten App und via Smart Speaker“, zieht Bichler Bilanz. Der Antenne-Geschäftsführer bedankt sich für den leidenschaftlichen Einsatz beim gesamten Team sowie bei allen Kunden und Partnern.

„2021 war auch für Radiowerbung ein sehr erfolgreiches Jahr. Sowohl die nationale als auch die regionale Werbewirtschaft haben die Superkraft von Radio großartig genutzt. Für dieses Vertrauen sagen wir Danke. Radiowerbung auf Antenne Kärnten steht für schnellen Reichweitenaufbau, Effizienz, Flexibilität und eine große Aktivierungskraft. Auch 2022 sind Alle eingeladen, diese großartigen Vorteile für ihren Werbeerfolg zu nutzen“, so Bichler.

Auch für Hörer:innen ist übrigens vor kurzem noch ein weiterer Vorteil dazugekommen: „Willkommen im Club“ heißt es neuerdings für jeden echten Antenne Kärnten Fan! Im Antenne Club gibt’s Tickets, Rabatte und die Stars hautnah. Für den Club kann man sich jederzeit über die Antenne Website oder die Antenne App – natürlich kostenlos – anmelden und dann gleich die gelbe Vorteilswelt genießen.

