ÖGB-Reischl: „Den Reichen gibt’s der Minister im Schlaf”

Leitende Sekretärin kritisiert geplante KESt-Befreiung als „gewaltiges und sinnloses Steuergeschenk für die reichsten Österreicher”

Wien (OTS) -

Ingrid Reischl, Leitende Sekretärin des ÖGB, reagiert mit Verwunderung auf die Eile, mit der Finanzminister Magnus Brunner den Reichen im Land noch mehr Geld zuschaufeln möchte. „Es gibt vieles, was die Menschen in Österreich jetzt bräuchten. Ein gewaltiges Steuergeschenk für die Superreichen gehört sicher nicht dazu”, so Reischl. „Dass man sich sogar mit den größten Profiteuren dieser völlig sinnlosen Steuerstreichung im Geheimen abstimmt, hinterlässt mich gelinde gesagt irritiert”, so die Leitende ÖGB-Sekretärin weiter.

„Österreichs ArbeitnehmerInnen sorgen jetzt schon für 80 Prozent der Staatseinnahmen, tragen das Land seit fast zwei Jahren durch die Krise und sollen jetzt zuschauen, wie sich ihr Beitrag weiter erhöht, damit die Reichen noch reicher werden?”, fragt Reischl. „Die ArbeitnehmerInnen werden bei jeder berechtigten Forderung zu Bittstellern degradiert, den Reichen gibt’s der Minister sozusagen im Schlaf”, kritisiert die Leitende ÖGB-Sekretärin und hält außerdem fest: „So zu tun, als hätte eine KESt-Senkung irgendwas mit dem Kampf gegen Altersarmut oder dergleichen zu tun, ist eine besondere Chuzpe. Die große Mehrheit der Menschen im Land zahlt ohnehin keine KESt.”

