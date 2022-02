„Gute Nacht Österreich“ am 4. Februar in ORF 1: Peter Klien und die Altlandeshauptleute Michael Häupl und Erwin Pröll

Ab 23.15 Uhr mit Gregor Seberg

Wien (OTS) - Peter Klien widmet sich diese Woche in einer neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 4. Februar 2022, um 23.15 Uhr in ORF 1 der Räumung des Protestcamps in der Wiener Lobau. Vor allem Jugendliche traten dort gegen den Bau weiterer Straßen ein – und brachten die Stadtpolitik in Bedrängnis.

Weiters gilt es ein Jubiläum zu feiern: Genau 100 Jahre ist es her, dass sich Wien und Niederösterreich getrennt haben. Grund genug für Peter Klien, sein Mikrofon einzupacken und die Altlandeshauptleute Michael Häupl und Erwin Pröll bei einer Veranstaltung zu überraschen. Außerdem schlüpft Schauspieler und Kabarettist Gregor Seberg für „Gute Nacht Österreich“ in die Rolle eines Polizisten – er beschäftigt sich mit den zusätzlichen Herausforderungen, die die Pandemie an die Exekutive stellt.

