Jörg Pilawa lädt zum „Quiz ohne Grenzen“ am 5. Februar in ORF 1

Europäischer Quizabend mit acht Prominenten aus acht Ländern mit u. a. Senta Berger, Angelo Kelly, Ornella Muti und Helmut Lotti

Wien (OTS) - Jörg Pilawa begrüßt am Samstag, dem 5. Februar 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 zum „Quiz ohne Grenzen“, dem großen europäischen Quizabend! Bei der vierten Ausgabe der beliebten Eurovisionsshow treten acht hochkarätige Stars aus acht Ländern in mehreren Spielrunden mit kniffligen Quizfragen und unterhaltsamen Aktionsspielen gegeneinander an: In zwei Duellrunden und einer „Hoffnungsrunde“ geht es um den Einzug ins Finale und um 50.000 Euro für den guten Zweck.

Diesmal spielen neben der österreichischen Kandidatin Senta Berger die Moderatorin Marijke Amado für die Niederlande, Weltstar Ornella Muti für Italien, Schauspielerin Aylin Tezel für die Türkei, Sänger Helmut Lotti für Belgien, Schauspielerin und Moderatorin Christa Rigozzi für die Schweiz, Angelo Kelly für Irland und Schauspieler Henning Baum für Deutschland.

Als Special Guest ist die Wiener Burgschauspielerin Mavie Hörbiger für ein Literaturspiel mit dabei. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Philharmonix, ein Ensemble aus Mitgliedern der Berliner und Wiener Philharmoniker.

„Quiz ohne Grenzen“ ist eine Produktion des NDR in Zusammenarbeit mit dem BR, dem ORF und dem Schweizer Fernsehen.

