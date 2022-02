ASFINAG Verkehrsausblick: Semesterferien und Corona-Lockerungen bringen erste Reisewelle

Wien und Niederösterreich starten in die Ferien

Wien (OTS) - Perfekte Schneeverhältnisse auf den Skipisten und Ferienstart in Wien und Niederösterreich: Die ersten Semesterferien mit gelockerten Covid-Bestimmungen werden ab dem kommenden Wochenende insbesondere rund um die Ballungsräume und auf den klassischen Winter-Urlauberstrecken wieder zu stärkerem Reiseverkehr führen.

Mit mehr Verkehr ist bereits ab Freitagnachmittag auf den Autobahnabschnitten in und rund um Wien zu rechnen (A 23 Südosttangente, A 4 Ostautobahn, A 21 Wiener Außenringautobahn). Ab Samstagvormittag erwartet die ASFINAG dann auch wieder verstärkten Verkehr im Einzugsbereich der Skigebiete entlang der A 1 West-, A 9 Pyhrn-, A 10 Tauern-, A 12 Inntal- und A 14 Rheintal/Walgau Autobahn sowie auf der S 16 Arlberg Schnellstraße. „Dieser Semesterferien-Beginn wird begleitet von Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Daher rechnen wir auf den hochrangigen Zufahrten zu den Skigebieten mit Zeitverzögerungen und eventuell sogar mit kurzen Staus. Wir ersuchen, auf Abstand und Geschwindigkeit zu achten. Unfälle können nämlich zur Verschärfung der Verkehrssituation beitragen“, weiß ASFINAG Verkehrsexperte Bernhard Lautner.

Laut Wetter-Prognose werden die kommenden Tage mild, aber dennoch recht wechselhaft. Die ASFINAG appelliert daher an alle Lenkerinnen und Lenker, sich bitte von den tagsüber eher milden Temperaturen nicht täuschen zu lassen. Der Winter ist nach wie vor im Land und daher gilt es, ausschließlich mit winterfitten Autos unterwegs zu sein.

Auf der A 12 Inntalautobahn und der A 13 Brennerautobahn gelten auch heuer wieder an allen Samstagen vom 5. Februar bis einschließlich 5. März von 7 - 15 Uhr für Lkw, Lkw mit Anhängern und Sattel-Kfz mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t Fahrverbote, wenn das Fahrtziel in Italien oder darüber hinaus bzw. in Deutschland oder darüber hinaus liegt.

