Launch der neuen App 'Ski Austria Mobile Academy'

duftner.digital group und der ÖSV digitalisieren den österreichischen Skilehrweg

Der ÖSV sieht in der Ski Austria Mobile Academy App einen zukunftsträchtigen Weg, um die Methodik des Schneesports, über Generationen hinweg, digital zu transportieren Christian Scherer, MBA 1/3

Das umfangreiche Wissen der Ski Austria Academy zu digitalisieren und so Profis und Anfänger*innen jederzeit zugänglich zu machen, ist eine sehr erfreuliche und zeitgeistige Fortsetzung des Skilehrwegs Mag. Herbert Mandl 2/3

Wir haben damit ein Produkt geschaffen, das einen spannenden Bogen zwischen Generationen und Lernmethoden spannt – jahrelange Erfahrung, tradiertes Wissen und Know-How, digital übersetzt und nutzbar gemacht am Smartphone. Mag. Dieter Duftner 3/3

Innsbruck (OTS) - Die Ski Austria Mobile Academy GmbH ist ein im Jahr 2021 gegründetes Joint Venture zwischen der duftner.digital group sowie dem Österreichischen Skiverband (ÖSV). Die beiden Unternehmen haben sich mit diesem Zusammenschluss zum Ziel gesetzt, den österreichischen Skilehrweg zu digitalisieren und das umfassende Wissen in Form von mobilen Lernhinhalten an Anfänger*innen und Profis weiterzugeben.

Neue Medien sind aus unserer digitalisierten, modernen Welt nicht mehr weg zu denken. Ein Großteil unseres Lebens spielt sich bereits über Internet und Smartphone ab – ob Videokonferenzen, soziale Medien, online-shopping, Banküberweisungen oder das Regeln der Heizung. Wir leben in einer digitalen Welt, die unser analoges Tun ergänzt.

Die duftner.digital group reüssiert bereits seit mehr als 10 Jahren erfolgreich auf diesem Markt und unterstützt Unternehmen dabei, Wissensmanagement und -transfer, Schulungsprojekte und Transformationsprozesse in Zeiten digitaler Herausforderungen zu meistern.

Die Erfolge der Hochleistungssportler*innen des ÖSV haben das österreichische Skilehrwesen schon immer geprägt. Bedeutende Impulse aus dem Spitzensport gingen und gehen laufend über in die Weiterentwicklung der Skitechnik und werden zum Wohl des Breitensports für alle Skibegeisterten in den modernen Lehrkonzepten umgesetzt. Der aktuelle Skilehrplan wird von allen österreichischen Landesskiverbänden und dem Österreichischen Skischulverband gemeinsam getragen. Ein Umstand, der es ermöglicht, alle Kund*innen durch österreichische Schneesportlehrer*innen in Theorie und Praxis auf demselben Informationsstand zu unterrichten. Der österreichische Skilehrweg ist kompakt, kurz und einfach - somit auch für die Lernenden leichter umsetzbar.

Dieses über viele Jahrzehnte erarbeitete Know-How gilt es für nachfolgende bzw. junge Generationen zu bewahren, zu dokumentieren und entsprechend nutzbar zu machen sowie ins digitale Zeitalter zu übersetzen. Der österreichische Skilehrweg wurde deshalb in koordinierenden und aufeinander aufbauenden Trainings über Videosequenzen, Informationsblöcke und Lernkarten aufgearbeitet und – jederzeit vom Smartphone oder anderen mobilen devices aus nutzbar - in einer App aufbereitet. Die einzelnen Trainings sind in mehreren Sprachen abrufbar.

Zielgruppen der App sind sowohl Freizeitsportler*innen, als auch Schulen, Skivereine und Skischulen. Die Ski Austria Mobile Academy steht für iOS und Android über Appstore und Google Playstore zum Download zur Verfügung.

Sechs Einsteigertrainings, darunter Pflugtechniken, Gewöhnung an die Skiausrüstung und Materialkunde, können kostenfrei genutzt werden, alle weiteren Trainings sind in Paketen im Webshop erhältlich. Über ein Lizenzmodell können die Inhalte, auch zu anderen Schneesportarten, von Vereinen oder Kursanbietern erworben und für eigene Lehr- und Trainingszwecke verwendet werden.

Die Technologie hinter der App stammt aus der Feder des Institute of Microtraining®, einer 100%igen Tochtergesellschaft der duftner.digital group. Der Fokus des Unternehmens liegt auf intuitivem und nachhaltigem Lernen, entwickelt für das betriebliche Lern- und Wissensmanagement. Lernkarten, Lern- und Erklärvideos sowie umfassende, digital verfügbare Lehrmaterialien bilden die Grundlage der Wissensvermittlung. Darauf basierend wurde in enger Abstimmung mit Mag. Herbert Mandl, Leiter der Ski Austria Academy St. Christoph, der gesamte Skilehrweg als digitaler Content aufbereitet.

Durch diese neue App möchte man den alpinen Skilauf und das entsprechende Expertenwissen einer breiten Masse der Bevölkerung zugänglich und auch schmackhaft machen – sei es als Auffrischung für Freizeitsportler*innen am Saisonbeginn oder auch als digitale Unterstützung für Skikursteilnehmer*innen während des Trainings.

„Der ÖSV sieht in der Ski Austria Mobile Academy App einen zukunftsträchtigen Weg, um die Methodik des Schneesports, über Generationen hinweg, digital zu transportieren“ , zeigt sich Christian Scherer, MBA, Generalsekretär des ÖSV, begeistert.

„Das umfangreiche Wissen der Ski Austria Academy zu digitalisieren und so Profis und Anfänger*innen jederzeit zugänglich zu machen, ist eine sehr erfreuliche und zeitgeistige Fortsetzung des Skilehrwegs“ , so Mag. Herbert Mandl.

Auch Mag. Dieter Duftner, CEO der duftner.digital group, ist von der Ski Austria Mobile Academy App überzeugt: „Wir haben damit ein Produkt geschaffen, das einen spannenden Bogen zwischen Generationen und Lernmethoden spannt – jahrelange Erfahrung, tradiertes Wissen und Know-How, digital übersetzt und nutzbar gemacht am Smartphone.“

Rückfragen & Kontakt:

duftner.digital group GmbH

Mag. Sabine Büchele

Maria-Theresien-Str. 16, A - 6020 Innsbruck

Tel. +43 660 44 56 709

sabine.buechele @ duftner.digital

www.duftner.digital

https://skiacademy.oesv.at/