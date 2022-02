Hohe Nachfrage und starkes Umsatzplus bei JÄGER Hausbetreuung

Immobiliendienstleister blickt zurück auf ein erfolgreiches 2021

Wien (OTS) - Nach einem Monat im neuen Jahr ist es für den Full Service Facility Manager JÄGER Zeit, Resümee aus dem Jahr 2021 zu ziehen. Erneut konnte der Umsatz im letzten Jahr deutlich gesteigert werden. Die Nachfrage bei Immobilienverwaltungen & -eigentümern nach dem umfassenden Portfolio von JÄGER war dabei während des gesamten Jahres ungebremst. 2022 soll der Wachstumskurs weiterhin fortgesetzt werden.



Der Ausbau der Leistungen Dachrinnen- & Fassadenreinigung sowie die noch jüngere Portfoliosparte Maler & Anstreicher und Bodenleger waren mitverantwortlich für den Erfolg des letzten Jahres. Zurückzuführen ist das Wachstum aber vor allem auf die Nachfrage nach den professionellen & hochqualitativen Dienstleistungen des österreichischen Familienunternehmens. Die Kunden der JÄGER Hausbetreuung wissen die umfangreiche Expertise, verbunden mit einem hohen Qualitätsanspruch, zu schätzen und vertrauen vermehrt auf JÄGER. „Wir sehen uns selbst nicht als Reinigungsfirma, sondern als qualitätsorientierter Immobiliendienstleister, der mit echtem Mehrwert anstatt dem günstigsten Preis überzeugt“, erklärt Thomas Jäger, CEO der JÄGER Hausbetreuung. Im Rahmen dieses Mehrwertes setzen die Profis von JÄGER auf eine Erreichbarkeit rund um die Uhr, Ausstattung am neuesten Stand der Technik, einen emissionsarmen Fuhrpark sowie den Einsatz von umweltzertifizierten Reinigungsprodukten. Damit ist es allerdings noch nicht getan: „Vor allem Hausverwaltungen wird immer mehr bewusst, dass das Image des Immobiliendienstleisters auch ihr eigenes Ansehen beeinflusst – ein weiterer Grund für viele, sich für eine Zusammenarbeit mit uns zu entscheiden“, ergänzt Jäger.



Wachstumskurs wird weiter fortgesetzt

Nach dem Erfolg von 2021 soll auch dieses Jahr weiter in das eigene Team sowie in hochwertige moderne Technik investiert werden, um das Wachstum in hoher Qualität fortzusetzen. So wird Kunden stets der beste Service geboten. In Wien bedeutet dies eine Ausweitung der Kerndienstleistung Hausbetreuung für Immobilienverwalter & -eigentümer, während in Niederösterreich vor allem das Servicegebiet vergrößert werden soll. Mit dem gezielten Ausbau profitieren zukünftig noch mehr hochwertige Immobilien von der umfassenden Betreuung des qualitätsorientierten Immobiliendienstleisters. Hausverwaltungen & -eigentümer können sich dabei auf ganzer Linie auf die Profis von JÄGER verlassen und sich so anderen wichtigen Dingen ihres Arbeitsalltages zuwenden. Nach über 35 Jahren wird der österreichische Meisterbetrieb seinem Motto „JÄGER bringt Qualität ins Haus“ auch dieses Jahr gerecht.



Rückfragen & Kontakt:

Putz & Stingl GmbH

Mag. Tamara Soffried

Consultant

Externe Medienbetreuung JÄGER Hausbetreuung GmbH



Badstraße 14a, 2340 Mödling

Mobil: +43 (0) 699-1234 24-21

E-Mail: soffried @ putzstingl.at