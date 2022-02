JFJ GmbH legt eindrucksvolle Bilanz vor

Burgkirchen (OTS) - Die Vertriebsexperten der Burgkirchner JFJ GmbH können rückblickend auf das Geschäftsjahr 2021 auf ein rasantes Wachstum und 8,8 Mio. Euro Umsatz verweisen. Die Mitarbeiterzahl und das Projektvolumen konnten erheblich gesteigert werden.



„Wir sind im letzten Jahr von zehn auf 30 Mitarbeiter gewachsen. Dadurch haben wir neben unserem Hauptsitz in Burgkirchen ein weiteres Büro in Mattighofen eröffnet und zusätzlich Lager- und Montageflächen in Mauerkirchen und Altheim angemietet. Damit leisten wir einen wertvollen Beitrag für das regionale Wirtschaftswachstum und stellen unserer Belegschaft als Zeichen der Wertschätzung ein attraktives Paket an Sozialleistungen zur Verfügung“, sagt Josef Joachimbauer, der die JFJ GmbH Mitte 2018 gegründet hat.



Nach Abschluss neuer Kooperationsverträge mit verschiedenen Partnern wurde eine schlagkräftige Unternehmensstruktur notwendig. So hat die JFJ GmbH nun mit der JFJ Health & Sports GmbH und der JFJ Aviation & Defence GmbH zwei spezialisierte Tochtergesellschaften. Außerdem werden 50 Prozent an der Rymo GmbH gehalten und in Polen wurde ein eigenes Consulting-Unternehmen gegründet.



„Neben unserer jahrzehntelangen Vertriebserfahrung konnten wir uns 2021 in verschiedenen Fachbereichen spezialisieren. Wir durften den Exklusivvertrieb der E-Bike-Marke FEDDZ übernehmen und haben mit ergoHI² in Kooperation mit der SV Ried ein normobares Höhentraining entwickelt. Olympia-Teilnehmerin Christina Födermayr und MMA-Star Aleksandar Rakić schwören auf ergoHI² und haben uns mit ihrer Trainingssteuerung beauftragt. Mit der Schankschmiede können wir mikroplastikfreie Getränke für Schulen, Unternehmen und die Gastronomie anbieten“, verweist Joachimbauer auf das breite Produktportfolio. Weitere Kooperationen sind für 2022 bereits fixiert.



Nun liegt der Fokus auf der Errichtung einer neuen Unternehmenszentrale inklusive Geschäftsflächen und einer Tankstelle in Burgkirchen. Der Baubeginn ist für Frühjahr geplant und bis Jahresende soll ein futuristischer Hotspot im Herzen des Bezirkes Braunau entstehen.

