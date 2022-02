Radiotest 2021_4: 72 % Marktanteil für die ORF-Radios

Ö3 ist Marktführer - Regionale Stärke der ORF-Regionalradios - Treue Hörerinnen und Hörer für Ö1 und FM4

Die Österreicherinnen und Österreicher ab 10 Jahren verbringen täglich mehr als 3 Stunden (188 min) mit dem Radio. Mit einem Marktanteil von 72 % entfällt die überwiegende Mehrheit der Nutzungszeit weiterhin auf die Radioangebote des ORF. Der Marktanteil aller inländischen Privatradios zusammen liegt bei 26 %.

Die Gattung Radio erreicht täglich rund 6,0 Millionen Österreicherinnen und Österreicher ab 10 Jahren. Mit einer Tagesreichweite von 59,6 % hören täglich mehr als 4,7 Millionen die ORF-Radios, alle inländischen Privatradios zusammen erreichen mit knapp 2,2 Millionen nicht einmal die Hälfte des täglichen Publikums des ORF.

ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher zu den Ergebnissen des aktuellen Radiotests: „Mit täglich mehr als 4,7 Millionen Hörerinnen und Hörern ist das Programm der ORF-Radios absoluter Spitzenreiter. Mehr als 2,4 Millionen Menschen hören hierzulande jeden Tag das Programm von Ö3 und machen den Sender damit zur unangefochtenen Nummer 1. Gemeinsam mit Ö1 und FM4 decken die ORF-Radios damit eine sehr breite Palette an diversen Inhalten und Interessen ab. Ich freue mich sehr, dass die ORF-Radioflotte so viele Menschen in Österreich begeistern kann. Das zeigt, dass die besondere Bedeutung von Radio ungebrochen ist.“

Ö3 ist einfach ein Hit. Ö3 ist der beste Musikmix. Ö3 ist schnelle Information. Ö3 ist Unterhaltung. Und: Ö3 ist Marktführer in Österreich und wird täglich von einem Millionenpublikum (mehr als 2,4 Millionen Österreicher/innen ab 10 Jahren) genutzt. Der stärkste Mitbewerber erreicht täglich rund 850.000 Menschen, die in Österreich leben – das ist etwa ein Drittel des täglichen Publikums von Ö3. Ö3 erzielt österreichweit einen stabilen Marktanteil von 30 %, der stärkste private Mitbewerber 8 % und auch die Gesamtheit aller privaten Radios erzielt mit 26 % einen geringeren Marktanteil als Ö3. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht Ö3 einen Marktanteil von 39 %, das heißt, knapp 4 von 10 gehörten Radiominuten werden Ö3 gewidmet. Auch in dieser Zielgruppe liegt Ö3 damit knapp vor allen österreichischen Privatradios zusammen. Mehr als jede und jeder Dritte zwischen 14 und 49 Jahren hört täglich Ö3, die Tagesreichweite liegt bei 34,6 %. Der stärkste Mitbewerber erreicht mit 16,6 % Tagesreichweite weniger als die Hälfte der täglichen Hörerschaft von Ö3. Damit hat Ö3 ein deutlich größeres Potenzial, die 14- bis 49-Jährigen mit wichtigen Programminhalten, sozialen Aktionen oder auch Werbung zu erreichen.

Österreich 1, das Informations- und Kulturradio des ORF, erreicht täglich über 800.000 Österreicherinnen und Österreicher ab 10 Jahren. Die Tagesreichweite liegt bei 10,2 %, bei Personen ab 35 liegt sie sogar bei 12,8 %. Das Programm des mehrfach ausgezeichneten Senders erzielt einen Marktanteil von 8 % in der Gesamtbevölkerung, bei Personen ab 35 9 %.

Mehr als 250.000 Österreicherinnen und Österreicher ab 10 fühlen sich „at home“ bei FM4, die Tagesreichweite liegt bei 3,2 %, bei 14-bis 49-Jährigen bei 4,7 %. Der Marktanteil des mehrheitlich fremdsprachigen Senders liegt bei stabilen 2 %, in der Altersgruppe 14-49 bei 3 %.

Die ORF-Regionalradios mit ihren vielfältigen Inhalten und ihrer speziellen regionalen Note erzielen gesamt einen Marktanteil von 33 %, das bedeutet, dass jede dritte in Österreich gehörte Radiominute den ORF-Regionalradios gewidmet wird. In jedem Bundesland hören mehr Österreicherinnen und Österreicher das jeweilige ORF-Regionalradio als das des stärksten privaten regionalen Mitbewerbers. Zusammen erreichen die ORF-Regionalradios knapp 2,2 Millionen Österreicher/innen ab 10 und damit eine Tagesreichweite von rund 27,2 %, bei Personen ab 35 liegt diese bei 35,8 %.

In Wien entfallen rund 7 von 10 gehörten Radiominuten auf den ORF – der Marktanteil auf dem wettbewerbsintensiven Wiener Radiomarkt liegt bei 68 %. Ö3 erzielt einen Marktanteil von 24 %, Radio Wien von 17 % und Österreich 1 von 14 %. Die beiden stärksten privaten Anbieter erzielen jeweils einen Marktanteil von 8 %. Mehr als 770.000 Wienerinnen und Wiener ab 10 Jahren nutzen täglich zumindest ein ORF-Radioangebot. Ö3 ist auch in Wien das meistgehörte Radio: Mehr als 350.000 hören täglich Ö3, also etwa jede und jeder fünfte in Wien Lebende. Sowohl für die Gesamtbevölkerung als auch die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gilt: Ö3 erreicht täglich mehr Herzen und Ohren der Wienerinnen und Wiener als in Wien empfangbare private Radiosender.

Anmerkung: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Daten des Zeitraums Jänner bis Dezember 2021 (2021_4), als Vergleichszeitraum wird korrekterweise der Zeitraum Jänner bis Dezember 2020 (2020_4) verwendet. Da nur mehr 12-Monats-Bestände vorliegen, ist ein Vergleich mit früheren Halbjahresbeständen, z.B. 1. Halbjahr 2016 nicht zulässig. Alle Reichweiten und Marktanteile beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf Montag-Sonntag und die Altersgruppe „10 Jahre und älter“.

Radiotest 2021_4 vs. 2020_4

Die Daten in den Tabellen sind nach der Tagesreichweite 10+ gereiht; alle Zahlen beziehen sich auf das jeweilige Gesamtprogramm, also auf alle Sendetage (Montag bis Sonntag). Berücksichtigt wurden Sender, die eine Tagesreichweite 10+ von größer/gleich 1,0% aufweisen. Zahlen in Klammer: 2020_4

Anm.: In jedem Bundesland wurde immer nur das jeweilige ORF-Regionalradio in die Tabelle mit einbezogen (z.B. Radio Tirol in Tirol, Radio Salzburg in Salzburg etc.). Ausnahme Wien: hier wurden alle in der Bundeshauptstadt ausgewiesenen ORF-Regionalradios berücksichtigt.

Österreich gesamt

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 59,6%(61,6%) 48,9%(51,2%) 72%(74%) 60%(63%) Ö3 30,9%(31,1%) 34,6%(36,0%) 30%(30%) 39%(40%) Privatsender Inland 27,7%(26,6%) 35,6%(33,6%) 26%(24%) 38%(36%) ORF Regionalradios 27,2%(29,3%) 12,8%(14,8%) 33%(35%) 15%(17%) kronehit 10,8% (8,8%) 16,6%(13,4%) 8% (6%) 15%(11%) Österreich 1 10,2%(10,5%) 6,2% (5,7%) 8% (9%) 4% (4%) FM4 3,2% (3,5%) 4,7% (5,5%) 2% (2%) 3% (4%) Radio Austria/A.Sbg/T 1,3% (1,6%) 1,5% (1,6%) 1% (1%) 1% (1%)

Wien

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 45,9%(48,5%) 33,6%(35,9%) 68%(70%) 52%(54%) Ö3 21,0%(20,6%) 19,1%(20,2%) 24%(23%) 26%(28%) Österreich 1 12,8%(13,3%) 8,4% (7,9%) 14%(15%) 8% (8%) Radio Wien 11,2%(12,1%) 5,9% (6,5%) 17%(17%) 10% 10%) kronehit 9,7% (7,8%) 14,2%(11,8%) 8% (7%) 17%(14%) 88.6 6,4% (6,1%) 8,5% (8,1%) 8% (6%) 13%(11%) Radio NÖ 5,1% (6,7%) 0,8% (1,9%) 8%(10%) 1% (3%) Energy Österreich 4,6% (4,6%) 6,8% (6,7%) 3% (3%) 6% (7%) FM4 4,0% (4,4%) 5,5% (6,0%) 4% (4%) 7% (7%) Radio Arabella 3,7% (4,7%) 2,8% (2,7%) 4% (6%) 3% (3%) 98,3 Superfly 1,2% (1,5%) 1,5% (1,5%) 1% (2%) 2% (3%) Radio Burgenland 1,1% (2,2%) 0,3% (0,8%) 2% (2%) 0% (0%) Radio Austria/A.Sbg/T 1,1% (1,5%) 1,0% (1,3%) 1% (1%) 1% (2%)

Niederösterreich

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 65,5%(67,4%) 55,6%(57,6%) 77%(80%) 65%(69%) Ö3 35,9%(36,7%) 42,6%(44,3%) 35%(36%) 47%(49%) Radio NÖ 23,8%(23,4%) 9,4%(10,2%) 28%(27%) 11%(11%) kronehit 13,8%(11,0%) 22,0%(16,8%) 11%(7%) 18%(12%) Österreich 1 9,1%(10,2%) 5,6% (4,5%) 7% (7%) 3% (2%) 88.6 7,6% (8,1%) 12,2%(12,8%) 6% (7%) 11%(13%) FM4 2,7% (2,9%) 3,9% (5,0%) 1% (2%) 2% (3%) Energy Österreich 1,9% (1,4%) 3,0% (1,9%) 1% (1%) 2% (2%) Radio Arabella(VG 2)* 5,5% (6,1%) 5,2% (5,3%) 4% (5%) 3% (4%) Radio Arabella(VG 1)* 4,8% (5,2%) 4,1% (4,6%) 4% (5%) 2% (4%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Arabella (VG 1): St. Pölten St./L., Amstetten, Melk, Scheibbs, Krems St./L., Tulln, Lilienfeld, Waidh./Ybbs; Radio Arabella (VG 2): Amstetten, Melk, Scheibbs, St. Pölten St./L., Lilienfeld, Waidh./Ybbs

Burgenland

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 68,1%(74,1%) 59,1%(65,7%) 77%(87%) 65%(80%) Ö3 35,8%(37,3%) 44,0%(48,6%) 32%(37%) 43%(55%) Radio Burgenland 29,4%(34,7%) 14,7%(19,1%) 31%(36%) 13%(18%) kronehit 14,1% (9,9%) 23,3%(15,9%) 10% (6%) 17% (9%) 88.6 8,2% (6,8%) 14,1%(12,8%) 8% (4%) 13% (8%) Österreich 1 7,9% (8,2%) 4,4% (4,2%) 5% (6%) 2% (2%) Antenne Steiermark 3,0% (2,5%) 4,2% (3,0%) 2% (2%) 3% (3%) FM4 1,7% (2,2%) 2,7% (3,8%) 1% (1%) 2% (2%)

Steiermark

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 61,9%(64,6%) 49,4%(55,4%) 69%(74%) 54%(62%) Ö3 31,1%(32,0%) 35,5%(39,1%) 26%(29%) 35%(40%) Radio Steiermark 29,0%(31,5%) 13,2%(15,0%) 33%(35%) 14%(15%) Antenne Steiermark 22,3%(19,3%) 26,3%(22,2%) 18%(15%) 24%(20%) Österreich 1 10,4%(10,2%) 5,9% (6,5%) 7% (8%) 3% (4%) kronehit 9,3% (7,0%) 15,2%(10,9%) 7% (5%) 14%(10%) FM4 2,6% (2,7%) 3,4% (4,5%) 1% (1%) 2% (2%) Radio Grün-Weiss(VG3)* 8,8% (8,0%) 8,8% (7,6%) 8% (9%) 9% (8%) Radio Grün-Weiss(VG5)* 4,4% (3,6%) 4,2% (2,9%) 4% (5%) 5% (4%) Soundportal (VG 6)* 3,7% (3,5%) 6,3% (5,8%) 4% (3%) 8% (7%) Soundportal (VG 7)* 2,6% (3,3%) 4,6% (5,8%) 2% (3%) 5% (7%) Radio Grün-Weiss(VG4)* 1,4% (0,5%) 1,6% (0,2%) 1% (0%) 1% (0%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Grün-Weiss (VG 3): Murtal, Leoben, Bruck-Mürzzuschlag, Liezen; Radio Grün-Weiss (VG 4) sowie Soundportal (VG 6): Graz Stadt/Umg.; Radio Grün-Weiss (VG 5) sowie Soundportal (VG 7): Graz Stadt/Umg., Murtal, Leoben, Bruck-Mürzzuschlag, Liezen

Kärnten

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 67,1%(68,8%) 56,9%(58,1%) 79%(79%) 64%(65%) Radio Kärnten 39,2%(41,4%) 23,1%(24,2%) 47%(46%) 25%(26%) Ö3 30,2%(32,5%) 37,5%(38,0%) 24%(25%) 34%(33%) Antenne Kärnten 21,5%(22,9%) 31,2%(34,4%) 15%(16%) 25%(29%) Österreich 1 9,5% (9,3%) 4,3% (6,0%) 7% (7%) 2% (4%) kronehit 8,7% (7,5%) 14,0%(12,4%) 5% (5%) 8% (9%) FM4 2,7% (2,9%) 4,0% (4,8%) 1% (1%) 2% (2%) Welle 1* 3,5% (3,3%) 5,8% (6,5%) 1% (3%) 3% (7%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Welle 1:

Klagenfurt St./L.

Oberösterreich

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 62,9%(63,4%) 54,5%(54,1%) 73%(73%) 62%(64%) Ö3 34,9%(34,0%) 40,3%(41,0%) 34%(33%) 42%(43%) Radio Oberösterreich 23,9%(26,6%) 10,3%(12,8%) 26%(28%) 12%(13%) kronehit 12,8%(11,0%) 19,8%(16,7%) 10% (6%) 17%(10%) Life Radio 11,9%(12,8%) 13,4%(16,3%) 9%(12%) 11%(14%) Österreich 1 9,9%(10,0%) 6,5% (4,7%) 8% (7%) 4% (2%) FM4 3,7% (3,5%) 5,6% (5,4%) 3% (2%) 5% (4%) Radio Arabella* 6,6% (8,3%) 6,6% (9,1%) 5% (7%) 5% (9%) Welle 1* 1,8% (3,9%) 2,9% (6,9%) 1% (2%) 2% (3%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Arabella:

Linz St./L., Wels St./L., Steyr St./L., Vöcklabruck; Welle 1: Linz St./L.

Salzburg

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 65,6%(66,8%) 58,6%(60,5%) 78%(81%) 69%(76%) Ö3 36,6%(35,9%) 46,1%(44,7%) 36%(35%) 52%(51%) Radio Salzburg 28,7%(28,7%) 13,3%(14,9%) 34%(33%) 14%(15%) Österreich 1 8,6% (9,8%) 4,0% (4,6%) 6% (9%) 2% (3%) kronehit 7,7% (5,3%) 11,6% (8,5%) 6% (3%) 9% (5%) Radio Austria/A.Sbg/T 7,4% (7,6%) 7,5% (8,2%) 5% (8%) 7% (9%) FM4 3,2% (4,5%) 4,8% (7,4%) 2% (5%) 3% (9%) Energy Salzburg* 5,9% (3,2%) 8,2% (5,1%) 4% (3%) 7% (6%) Welle 1* 4,2% (4,6%) 6,5% (7,9%) 3% (3%) 5% (5%) Klassik Radio* 1,1% (2,0%) 0,8% (1,8%) 2% (2%) 1% (1%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Energy Salzburg sowie Klassik Radio: Salzburg St.; Welle 1: Salzburg St./Umg.

Tirol (mit Osttirol)

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 59,1%(61,3%) 51,2%(54,6%) 63%(66%) 55%(57%) Ö3 33,9%(32,9%) 38,2%(38,2%) 29%(27%) 37%(33%) Radio Tirol 25,4%(29,7%) 14,0%(18,7%) 25%(30%) 14%(18%) Radio U1 Tirol 11,0% (9,6%) 8,0% (5,8%) 14% (9%) 10%(5%) Österreich 1 9,6% (9,2%) 6,1% (5,4%) 7% (7%) 3% (3%) kronehit 9,6% (9,0%) 13,7%(13,5%) 6% (6%) 11%(10%) Life Radio 9,0%(12,3%) 11,3%(17,2%) 8%(10%) 12%(16%) FM4 3,4% (4,6%) 5,1% (7,5%) 2% (2%) 2% (4%) Radio Austria/A.Sbg/T 2,7% (2,4%) 3,8% (1,9%) 1% (2%) 2% (2%) T-Rock 1,3% (1,1%) 2,0% (1,8%) 1% (1%) 1% (1%) Radio Osttirol* 24,4%(25,4%) 6,5%(20,8%) 17%(18%) 6%(15%) Energy Tirol* 2,3% (2,5%) 3,4% (4,2%) 2% (1%) 3% (2%) Klassik Radio* 1,5% (2,1%) 0,8% (0,2%) 1% (4%) 0% (0%)

*Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Osttirol:

Lienz; Energy Tirol sowie Klassik Radio: Innsbruck St.

Vorarlberg

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 55,2%(56,3%) 45,7%(44,4%) 61%(67%) 50%(54%) Radio Vorarlberg 29,6%(30,3%) 17,3%(16,1%) 31%(35%) 16%(15%) Antenne Vorarlberg 25,7%(21,4%) 31,3%(25,9%) 24%(21%) 34%(31%) Ö3 25,3%(27,2%) 29,0%(31,0%) 22%(27%) 31%(36%) Österreich 1 8,3% (7,6%) 3,6% (3,8%) 6% (5%) 2% (2%) kronehit 7,1% (6,8%) 11,2%(9,6%) 5% (5%) 9%(10%) FM4 3,2% (2,9%) 4,7% (4,4%) 2% (2%) 3% (3%) Rock Antenne Ö. 1,0% (0,5%) 1,6% (0,8%) 1% (0%) 2% (1%)

Quelle: Radiotest 2021_4 (GfK Austria Feldarbeit, Ankordata Auswertung, n = 20.900 ERW. 10+) und Radiotest 2020_4 (GfK Austria Feldarbeit, Ankordata Auswertung, n = 21.800 ERW. 10+)

