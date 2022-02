Einladung PK LH Stelzer & LH-Stv. Haimbuchner: Oberösterreich-Plan. Kraftpaket für den Weg aus der Krise.

Linz (OTS) - Sehr geehrte Damen und Herren,

wir dürfen Sie herzlich zur Pressekonferenz mit Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner am Donnerstag, 03. Februar 2022 um 11:00 Uhr im OK Offenes Kulturzentrum, OK Deck im 5. Stock (OK Platz 1, 4020 Linz) oder online (Anmeldung erforderlich) einladen. Die Pressekonferenz steht unter dem Thema:

Der Oberösterreich-Plan. Kraftpaket für den Weg aus der Krise.

Update und Ausblick 2022

Eine Teilnahme ist online sowie vor Ort möglich. Eine Anmeldung unter presse@ooevp.at ist bitte in beiden Fällen erforderlich.

Anwesende Personen werden um Einhaltung der 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet) und um Mitnahme eines entsprechenden Nachweises gebeten. Das Tragen einer FFP2-Maske ist erforderlich. Herzlichen Dank.

