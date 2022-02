Studie: TÜV AUSTRIA Akademie ist Österreichs bester Seminaranbieter

Das Österreichische INDUSTRIEMAGAZIN befragte 600 Personalverantwortliche und Seminarteilnehmer zur Qualität von 91 Fortbildungsanbietern.

Wien (OTS) - Die TÜV AUSTRIA Akademie ist bester Seminaranbieter Österreichs und überholte damit den Vorjahressieger, das WIFI – Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreichs. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 300 Personalentscheider sowie 300 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt.

"Aus- und Weiterbildung ist eine gezielte Investition in die Mitarbeitenden, deren Kompetenz und Umsetzungskraft" sagt Christian BAYER, Geschäftsführer TÜV AUSTRIA Akademie. In der TÜV AUSTRIA Akademie merken wir den großen Bedarf nach flexiblen, kompakten Bildungsangeboten – in Präsenz, online oder kombiniert - und nach einem kompetenten Netzwerk." Alle Ergebnisse der Studie finden Sie hier: Seminaranbieter-Ranking 2022.



Rückfragen & Kontakt:

Industriemagazin Redaktion

01/97000-0