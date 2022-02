Payment ist unterschätzter Wirtschaftsfaktor für Europa: Innovation nötig

Die branchenübergreifende Kollaboration soll die Projekte im Payment und Zahlungsverkehr in Österreich und Europa stärken: Der erste P19 Payment Pioneer Award zeichnet Lösungen aus.

Wien (OTS) - Die Payment-Branche ist immer noch ein unterschätzter Wirtschaftsfaktor, bietet jedoch viel Potenzial, um Österreich und Europa als Innovationsstandorte zu etablieren. Die besten Köpfe der Branche aus Österreich und Europa versammelten sich am 25.01.2022 in den Wiener Sofiensälen und diskutierten am P19 Neujahrsevent über neue Paymentlösungen. Dabei stand die Frage im Fokus, wie man Handel und Konsument:innen stärker in den Bezahlprozess einbinden kann. „ Es ist uns wichtig, dass wir die Paymentbranche gesamt mit dem lokalen Handel, Interessensvertretungen und alle weiteren relevanten Stakeholdergruppen zusammenbringen “, sagt Birgit Kraft-Kinz (KRAFTKINZ GmbH), Co-Initiatorin von P19 und meint weiter: „Innovation braucht Vertrauenskapital, und Vertrauen braucht Austausch – wie heute beim Neujahrsevent von P19.“

Europäische Kooperationen als Antwort gegen globale Player

Internationale Player haben im Payment weiterhin eine Vorreiterrolle und bauen diese täglich weiter aus. Die Digitalisierung hat auch im Payment vieles beschleunigt: Verändertes Kundenverhalten und veränderte Erwartungshaltungen eröffnen Raum für Innovationen. Für Europa gilt es, ein Augenmerk auf Entwicklungen, Herausforderungen und Potenziale im Zahlungsverkehr zu richten, nicht für Zahlungsdienstleiser und Banken, sondern auch für den gesamten Handel. „Die Europäischen Digitalisierung 5.0 ist im Laufen und alle im Raum haben das Potenzial sofort und jetzt eine innovative Lösung für Europa zu kreieren!“, sagt Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Stephan Jansen und meint weiter: „ Wir dürfen Payment nicht den chinesischen und kalifornischen Plattformen überlassen. Deswegen brauchen wir mehr Kooperation und gemeinschaftliche Geschäftsmodelle .“ Kern einer starken europäischen Payment-Industrie ist widerstandsfähige Kooperation von und mit Banken und Zahlungsdienstleistern, die den Zahlungsverkehr als Geschäftschance in allen Wirtschaftsbereichen etabliert. „ Österreich hat hier reichlich Chancen, sich hier als Pionier zu positionieren und das möchten wir mit dem P19 Payment Pioneer Award fördern “, so P19 Co-Initiator Gerald Gruber (bunq)

Der erste P19 Payment Pioneer Award zeichnet 5 Projekte aus

„ Mit unserem P19 Payment Pioneer Award spannen wir den Bogen von innovativen Lösungen im Payment, über Zusatznutzen für Handel und Konsumentinnen und Konsumenten bis hin zu Nachhaltigkeit im Payment “, fasste Co-Initiator Martin Sprengseis (bluesource) das P19 Neujahrsevent zusammen. „ Nur über die Kollaboration kann uns die Aufholjagd in Europa gelingen !“, ergänzt P19 Co-Initiator Max Jürschik (KillTheDragon).

Die P19 Payment Pioneer Awards gingen an:

Kategorie 1: Innovative Lösungen

Winner: jö&GO! (jö Bonus Club)

Kategorie 2: Neue digitale Prozesse

Winner: Goodio (bluesource)

Kategorie 3: Sustainability

Winner: Nachhaltigste Karte Europas (Exceet Card Group)

Kategorie 4: Technologie & Crypto

Winner: European Mobile Payment Systems Association (EMPSA)

Kategorie 5: Rising Star

Winner: Florian Wimmer (Blockpit)

Hier finden Sie einen detaillierten Nachbericht und Eindrücke zum P19 Neujahrsevent.

Über P19:

P19 bildet eine Plattform für alle Payment Pioneers. Die Payment Pioneers sind ein Netzwerk, welches gemeinsam daran arbeitet, Sichtbarkeit für das Hot-Topic Payment am Wirtschaftsstandort Österreich und Europa zu schaffen. Das gemeinsame Ziel, den Wirtschaftsstandort Österreich und Europa im systemrelevanten Bereich Payment durch Zusammenarbeit & Innovation zu stärken und die rasanten Entwicklungen durch Technologiesprünge gemeinsam als relevanten Wirtschaftsfaktor zu verstehen und als Chance zu nutzen, steht im Zentrum der Gemeinschaft. Aktuell gehören den Payment Pioneers über 700 Personen an.

www.p19.io

