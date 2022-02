Herba Chemosan nun österreichisch: Management Buy-Out erfolgreich abgeschlossen

Vorstand der Herba Chemosan Unternehmensgruppe gemeinsam mit Invest AG der Raiffeisenbankengruppe OÖ nun Eigentümer des führenden österreichischen Gesundheitskonzerns.

Andreas Windischbauer, Vorstandsvorsitzender der Herba Chemosan Gruppe

Wien/Linz (OTS) - Die Herba Chemosan als führender heimischer Gesundheitskonzern und kritische Infrastruktur im Gesundheitswesen ist fortan in rein österreichischer Hand. Das Closing des Management Buy-Out hat nach Genehmigung der Wettbewerbsbehörden plangemäß mit 1.2.2022 stattgefunden. Es wurden alle Geschäftsanteile von McKesson übernommen.

„ Wir freuen uns, gemeinsam mit der Invest AG das Unternehmen wieder zurück ins Land geholt zu haben. Damit blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und unser bisheriger Wachstumspfad gibt eine sehr gute Richtung vor “, so Andreas Windischbauer, Vorstandsvorsitzender der Herba Chemosan Gruppe.

Über Herba Chemosan Unternehmensgruppe

Die Herba Chemosan Unternehmensgruppe, bestehend aus den beiden Unternehmenszweigen „Herba Chemosan Apotheker-AG“ und „Sanova Pharma“, versorgt als Teil der kritischen Infrastruktur die österreichische Bevölkerung mit Medikamenten sowie Medizinprodukten. An acht Standorten in Österreich sowie je einem in Tschechien und der Schweiz sind rund 1.000 Mitarbeitende beschäftigt. Der Jahresumsatz beträgt rund 1,5 Milliarden Euro.

Die Herba Chemosan Apotheker-AG beliefert als österreichischer Marktführer jede Apotheke innerhalb von 90 Minuten und bietet diesen umfassende Serviceleistungen an. Sanova Pharma gliedert sich in drei Geschäftsbereiche. Im Bereich „Logistics 360°“ werden spezielle Logistikdienstleistungen für die Pharmaindustrie erbracht. In den Bereichen „Healthcare“ und „Medical Systems“ vermarktet die Sanova ein breites Sortiment von Arzneimittel, Nahrungsergänzungs­mittel, Medizintechnik und Diagnostik als exklusiver Distributeur namhafter ausländischer Hersteller. Darüber hinaus führt Sanova auch einige eigene Marken, insbesondere mit Immun44 das größte Immunpräparat Österreichs.

Über Raiffeisen Invest Private Equity

Die Raiffeisen Invest Private Equity Gruppe setzt sich aus vier rechtlich und organisatorisch selbstständigen Beteiligungsgesellschaften zusammen, die von der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich und zum Teil von der Raiffeisenlandesbank Steiermark AG finanziert werden. Mit einem aggregierten Fondsvolumen von rund 500 Millionen Euro sind sie Österreichs führende Private Equity Investoren. Die Invest AG als führende Gesellschaft der Raiffeisen Invest Private Equity Gruppe hat seit ihrer Gründung über 600 Millionen Euro in mehr als 170 Unternehmen unterschiedlichster Branchen in Form von Eigen- und Mezzaninkapital investiert. Über Finanzierungsaspekte hinaus werden Unternehmen bei Bedarf als Sparring Partner bei wichtigen Entscheidungen wie Investitionen, Strategie oder Unternehmensentwicklung unterstützt.

