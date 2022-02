Thomas Forstner ist neuer Generalsekretär der Österreichischen Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG)

Wien (OTS) - Thomas Forstner ist seit 5. Jänner 2022 neuer Generalsekretär der Österreichischen Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG). Damit ist Forstner erster Ansprechpartner für Politik, Behörden und Medien in allen vereinsbezogenen Angelegenheiten. Die OVWG vertritt bereits seit 2016 die Interessen von Glücksspiel- und Wettanbietern in Österreich, die ihre Dienstleistungen online anbieten. „Das Ziel der OVWG ist es, im Online-Bereich faire Rahmenbedingungen zu schaffen, die den geltenden EU-Vorgaben entsprechen. Als Interessenvertretung werden wir uns vehement dafür einsetzen, dass vor allem die rechtlichen Rahmenbedingungen für Glücksspiele und Wetten so reformiert werden, dass letztendlich alle davon profitieren können: Die AnwenderInnen durch höchste Spielerschutzstandards, die Anbieter durch klare rechtliche Vorgaben und der Staat durch planbare und sichere Steuereinnahmen“, so Forstner. Thomas Forstner verfügt über langjährige Erfahrung in der Verbandsarbeit, wie etwa beim Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs (VSÖ) und dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV). Weiters war er viele Jahre erfolgreich im Marketing und Produktmanagement bei namhaften Unternehmen wie z.B. Hagleitner, Bosch oder IMAX tätig.

Über die OVWG

Die Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG) ist die inländische Interessenvertretung von online tätigen Glücksspiel- und Sportwettanbietern. Die Vereinigung versteht sich als Schnittstelle zwischen Politik, Behörden und Unternehmen und ist bestrebt, den Dialog zwischen den Parteien zu verbessern und ein Bewusstsein für die Branche zu schaffen. Die OVWG strebt eine moderne, unionsrechts- und marktkonforme Regulierung des Online-Glücksspiel- und Wettbereichs in Österreich an. In diesem neuen Rechtsrahmen sind Lizenzen nicht mengenmäßig begrenzt, sondern an die Einhaltung höchster Spielerschutzstandards geknüpft. Vorbildländer in ganz Europa (z.B. Dänemark) zeigen, wie eine solche Regulierung für alle Beteiligten erfolgreich umgesetzt werden kann.

