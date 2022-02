Floridsdorf: „Konzert zum Jahr des Tigers“ am Sonntag

Wien (OTS/RK) - Zum „Chinesischen Neujahrsfest“ und dem Beginn des „Jahres des Tigers“ wird am Sonntag, 6. Februar, im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) ein unterhaltsamer Musik-Nachmittag stattfinden. Die Veranstaltung fängt um 17.00 Uhr an. Am Programm stehen Stücke von Mozart, Haydn, Ziehrer und anderer Tondichter. Das Publikum darf sich auf einen bunten Melodienreigen aus Klassik, Operette und Musik aus Wien freuen. Eintrittskarten für das „Chinesische Neujahrskonzert zum Jahr des Tigers“ kosten einheitlich 15 Euro („Eintrittsspende“). Ebenso sind Anmeldungen notwendig: Telefon 01/271 96 24 und E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Ausgerichtet wird das „Chinesische Neujahrskonzert“ durch den Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Es musizieren Yan Lok Hoi (Violine, künstlerische Leitung), Kiora Cheng Lam Zhou (Cello) und Frederic Ka Ming Lam (Klavier). Als Gäste wirken an dem klingenden Nachmittag Jessica Yan Ching Hoi (Oboe), Alex Wai Teng Ao Leng (Flöte) und Jing Qi Zhang (Tenor) mit. Die Zuhörerschaft muss Corona-Vorsichtsmaßnahmen einhalten (2G-Nachweis: geimpft oder genesen, Benutzung von FFP2-Masken, Hygiene, u.a.). Infos über den Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ können Interessierte im Internet nachlesen: www.beethoven-gedenkstaette.at.

Fragen über das Bezirksmuseum Floridsdorf beantwortet der auf ehrenamtlicher Basis engagierte Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Kontaktaufnahme mit dem Bezirkshistoriker via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

