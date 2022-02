ORF III am Donnerstag: Auftakt für neue „Kabarett im Turm“-Staffel mit „Nikbakhsh & Oppitz – Wählt uns!“

Außerdem: Bundesratssitzung live, „Land der Berge: Winter in Tirols Bergdörfern“, „Politik live“ zum Ukraine-Konflikt, „Dinner für Zwei“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 3. Februar 2022, in „Land der Berge“ den „Winter in Tirols Bergdörfern“, danach lädt Peter Fritz zur „Politik live“-Diskussion rund um den Ukraine-Konflikt. Politischen Stoff liefern anschließend auch Nikbakhsh & Oppitz, die zum Start der neuen Staffel von „Kabarett im Turm“ ihr Erfolgsprogramm „Wählt uns!“ präsentieren. Anschließend folgt eine „Kabarett im Turm“-Ausgabe von 2021 mit Christoph Fälbl, der danach in bewährter Manier als Butler ein neues Impro-„Dinner für Zwei“ mit Alexander Jagsch und Susanna Wiegand serviert.

Bereits ab 9.00 Uhr überträgt „Politik live“ die erste Bundesratssitzung im neuen Jahr. Zu Beginn steht eine Aktuelle Stunde mit Bundeskanzler Karl Nehammer auf dem Programm, außerdem wird der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner eine Erklärung abgeben. Im Mittelpunkt der Tagesordnung: die Abstimmungen zur Steuerreform und zur Impfpflicht. Die am 20. Jänner im Nationalrat beschlossene Impfpflicht wird wohl auch den Bundesrat mit einer deutlichen Zustimmung passieren – danach fehlt nur noch die Unterschrift des Bundespräsidenten.

Im Hauptabend präsentiert „Land der Berge“ den „Winter in Tirols Bergdörfern“ (20.15 Uhr). Die Dokumentation besucht ein kleines Tiroler Bergdorf im Rotlechtal, das von den 21 Bewohnerinnen und Bewohnern liebevoll als das „Ende der Welt“ bezeichnet wird.

Anschließend diskutiert Peter Fritz in „Politik live“ (21.05 Uhr) über „Militärisches Säbelrasseln in Osteuropa – droht ein neuer Krieg?“. Seit Monaten schickt Russland Truppen in Richtung der ukrainischen Grenze. Präsident Putin will eine NATO-Osterweiterung mit allen Mitteln verhindern. Mittlerweile sollen sich laut Satellitenbildern mehr als 100.000 russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufhalten. Diplomatische Gespräche laufen auf Hochtouren. Die EU und die USA drohen im Falle einer Invasion mit harten Wirtschaftssanktionen. Russland zeigt sich davon unbeeindruckt. Welchen Plan verfolgt Russlands Präsident Wladimir Putin? Kann eine kriegerische Auseinandersetzung noch verhindert werden? Wie werden sich US-Präsident Biden und die NATO verhalten? Kann der Konflikt noch diplomatisch gelöst werden? Zu Gast dazu sind u. a. Benita Ferrero-Waldner (ehem. EU-Kommissarin für Außenbeziehungen und Nachbarschaftspolitik, ehem. Außenministerin) und Gerhard Mangott (Politikwissenschafter).

Die „Donnerstag Nacht“ eröffnet die Auftaktfolge der neuen Staffel von „Kabarett im Turm“ mit „Nikbakhsh & Oppitz – Wählt uns!“ (21.55 Uhr). Michael Nikbakhsh und Klaus Oppitz versuchen mit ihrem neuen Erfolgsprogramm in eine Branche zu wechseln, der nicht einmal der längste Lockdown etwas anhaben kann: die Politik. Aber wie wird man Politiker? Wie bleibt man Politiker? Und was macht man, wenn man doch erwischt wird? Nikbakhsh & Oppitz lernen dabei von den Besten. Sie präsentieren u. a. Politikerzitate, Videos und Wortspenden – ein Programm, das zeigt, „was alles möglich ist“. Weiter geht es mit der „Kabarett im Turm“-Folge „Christoph Fälbl – MidlifePause & MenoCrisis“ (22.50 Uhr), bevor die Schauspieler Alexander Jagsch und Susanna Wiegand in einem neuen „Dinner für Zwei“ (23.45 Uhr ) zu Gast bei „Butler“ Christoph Fälbl sind.

