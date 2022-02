Studie: The Cambridge Institute ist beste Sprachschule Österreichs

Das Österreichische INDUSTRIEMAGAZIN befragte 600 Personalverantwortliche und Seminarteilnehmer zur Qualität von 91 Fortbildungsanbietern.

Wien (OTS) - The Cambridge Institute führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Fremdsprachen an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 300 Personalentscheider sowie 300 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt.

Wenig Bewegung war in der diesjährigen Wertung in der Sparte Sprachen zu vermelden, einem ungebrochen wichtigen und gut gebuchten Bereich des Seminargeschäfts. Wie in den Vorjahren liegt das Cambridge-Institut mit dem beeindruckenden Imagewert von 1,81, dem zweitbesten Gesamtwert der Rangreihung hier unangefochten an der Spitze. Auf Platz zwei folgt, wie schon im Vorjahr, Berlitz.

„In den vergangenen beiden Jahren haben wir gesehen, dass unsere Online-Trainings sehr gut funktionieren. Dank gebührt vor allem unserem ausgezeichneten Trainer-Team, welches letztlich die Umsetzung unseres qualitativen Unterrichts und so die Lernerfolge der KundInnen sicherstellt“ sagt Florian M. Karnutsch, Managing Director von The Cambridge Institute Wien. Alle Ergebnisse der Studie finden Sie hier: Seminaranbieter-Studie 2022.

Rückfragen & Kontakt:

Industriemagazin Redaktion

01/97000-0