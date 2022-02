Studie: StEP Up ist Bester Produktions- und Fertigungsseminaranbieter

Das Österreichische INDUSTRIEMAGAZIN befragte 600 Personalverantwortliche und Seminarteilnehmer zur Qualität von 91 Fortbildungsanbietern.

Wien (OTS) - StEP-Up Quality & Productivity GmbH führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Produktion und Fertigungsfortbildung an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 300 Personalentscheider sowie 300 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt.

In der Kategorie Produktion und Fertigung gab es mit der StEP-Up-Akademie einerseits einen Newcomer auf Platz eins, andererseits gingen die nachfolgenden Plätze an Bewerber, die schon im Vorjahr zu den Top drei zählten: Kanzian Engineering & Consulting GmbH belegte Platz zwei, das Center of Lifelong Learning der FH OÖ den Platz drei.

"Unsere Trainer sind zwischen 40 und 60 % ihrer Zeit Consultants und Coaches, d.h. sie verbessern gemeinsam mit unseren Kunden deren Produkte und Dienstleistungen und die Leistungsfähigkeit ihrer Prozesse" sagt Berndt Jung, Geschäftsführer der StEP-Up Quality & Productivity GmbH. lle Ergebnisse der Studie finden Sie hier: Seminaranbieter-Studie 2022.

