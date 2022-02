Studie: Controller Institut ist bester Seminaranbieter im Finanzbereich

Das Österreichische INDUSTRIEMAGAZIN befragte 600 Personalverantwortliche und Seminarteilnehmer zur Qualität von 91 Fortbildungsanbietern.

Wien (OTS) - Das Controller Institut führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Finanzierung, Recht und Controlling an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 300 Personalentscheider sowie 300 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt.



2022 ging Rang eins an das Controller Institut, auf Platz zwei schaffte es die Rechtsakademie MANZ, der dritte Platz ging unverändert an die Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer GmbH. Als einer von nur zwei Anbietern schaffte es das Controller Institut in mehreren Kategorien auf das Podest . Neben dem Sieg in Finanzen Recht & Controlling erlangte das Controller-Institut den zweiten Platz in der Kategorie Führung und Strategie.

„Als Controller Institut sind wir Kompass, Taktgeber und Partner tragen mit unserem Aus- und Weiterbildungsangebot dazu bei, dass unsere Kunden diese Herausforderungen besser als andere bewältigen" sagt Rita Niedermayr, Geschäftsführerin des Controller Institutes. Alle Ergebnisse der Studie finden Sie hier: Seminaranbieter-Studie 2022.

