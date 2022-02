Frühlingserwachen im Kino

Der österreichische Film startet mit einer geballten Ladung Family Entertainment durch!

Wien (OTS) - Das Kino als sozialer Ort ist immer noch der beste Platz, um Filme in Gemeinschaft zu erleben. Diesen Frühling starten gleich vier vom Österreichischen Filminstitut (ÖFI) geförderte Filme, die Kinoerlebnis für die ganze Familie bieten!

Am 18.03. startet DIE HÄSCHENSCHULE 2 in einer eigenen österreichischen Synchronfassung, gefolgt vom lange erwarteten DEIX-Animationsfilm ROTZBUB (ab 10 Jahren) am 24.03., PETERCHENS MONDFAHRT am 31.03. und schließlich am 14.04. - erstmals verfilmt - GESCHICHTEN VOM FRANZ nach Christine Nöstlinger.

Jede Menge Gründe also, mit der ganzen Familie ins Kino zu gehen!

Informationen zu den Filmen finden Sie auf unserer Homepage:

https://filminstitut.at/filme/haeschenschule-2-der-grosse-eierklau

https://filminstitut.at/filme/rotzbub-der-deix-film

https://filminstitut.at/filme/peterchens-mondfahrt

https://filminstitut.at/filme/geschichten-vom-franz

