AK und Mietervereinigung Pressekonferenz am 08. Februar: Na bum – saftige Mietenteuerungen stehen ins Haus!

Wien (OTS) - Die nächste Belastung ist im Anmarsch – im April sollen die Richtwert- und Kategoriemieten massiv steigen. Eine enorme Belastung für viele Mieter:innen. Schon jetzt sind befristete Mietverträge und überteuerte Mieten bei privaten Altbauwohnungen gang und gäbe und dann noch der Teufelskreis der Inflation. Warum Mieter:innen entlastet werden müssen, und was AK und Mietervereinigung verlangen, darüber informieren bei einer Pressekonferenz

Thomas Ritt, Leiter der AK Abteilung Kommunal & Wohnen

Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende der Mietervereinigung Wien

Dienstag 08. Februar 2022/10.00 Uhr

AK Wien Bibliothek, Erdgeschoß

1040, Prinz Eugen-Straße 20-22

Wir weisen Sie darauf hin, dass der Zutritt ins Gebäude nur mit aktuell gültigem 2G-Nachweis möglich ist und das Tragen einer FFP2-Maske im Gebäude sowie das Einhalten des Mindestabstandes von einem Meter verpflichtend ist.

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter www.arbeiterkammer.at/mieten mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an doris.strecker @ akwien.at.

Wir würden uns freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz bzw. im Livestream begrüßen zu dürfen.

