AK NÖ-Wieser: Faire Besteuerung für Verteilungsgerechtigkeit endlich umsetzen

ÖNB-Studie zeigt: Ungleichheit bei Vermögensverteilung wächst - Lücke bei Finanzierung des Solidarstaates schließen

St. Pölten (OTS) - Ein Prozent der Österreicher*innen besitzen genauso viel Vermögen wie die restlichen 99 Prozent. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Österreichischen Nationalbank zur Vermögensverteilung in Österreich. „Die Ungleichheit bei der Verteilung des Vermögens in Österreich wächst und wächst. Die Verteilungsgerechtigkeit findet nicht statt. Das zeigt sich nicht nur bei Vermögen, sondern auch bei der Finanzierung des Solidarstaates“, so AK Niederösterreich Präsident und ÖGB Niederösterreich Vorsitzender Markus Wieser.



„Diese Entwicklung ist unfair und gefährdet den sozialen Frieden, denn die wahren Leistungsträger im Land sind die Menschen, die tagtäglich im Handel, in den Fabriken, in den Dienstleistungen, in den Kranken- und Pflegeeinrichtungen und anderswo tätig sind und das Land am Laufen halten. Die arbeitenden Menschen zahlen bereits jetzt 80 Prozent aller Steuern und Abgaben in unserer Republik“, so Wieser.



Wie die AK Niederösterreich in ihrem "Memorandum der 3V" bereits klar festgehalten hat, werden nur noch 60 Prozent der Wertschöpfung aus menschlicher Arbeitskraft erbracht, während bereits 40 Prozent aus Maschinen, Robotern oder sonstigem Vermögen stammen. Diese Lücke von 40 Prozent bei der Finanzierung des Solidarstaates muss geschlossen werden. „Jene Unternehmen, die ihre Gewinne überwiegend mit Maschinen anstatt mit menschlicher Arbeit erzielen, tragen wenig oder nichts zur Finanzierung des Solidarstaates bei. Das muss sich ändern. Gerade diese Betriebe, die keine oder kaum Arbeitsplätze schaffen, haben mehr für die Finanzierung des Solidarstaates beizutragen als jene Betriebe, die Arbeit und Einkommen schaffen", so Wieser.



Rückfragen & Kontakt:

AK Niederösterreich

Gernot Buchegger MA

Pressesprecher des Präsidenten

057171-21121 bzw. 06648134801

gernot.buchegger @ aknoe.at

http://noe.arbeiterkammer.at

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich

AK-Platz 1, 3100 St. Pölten