Rotes Kreuz zum Weltkrebstag: Blutspenden und Stammzellspenden retten Leben

Wien (OTS) - Diagnose Krebs. Dieses Schicksal betrifft in Österreich mehr als 375.000 Menschen. Das Rote Kreuz erinnert anlässlich des Weltkrebstags am 4. Februar, dass für viele Krebspatient:innen Blutspenden und Stammzellspenden überlebenswichtig sind. So werden schätzungsweise 20% aller Blutkonserven in Österreich für Patient:innen mit Krebserkrankungen gebraucht.

Alle 90 Sekunden wird eine Blutkonserve gebraucht

„Blutspenden retten Leben. Mit Ihrer Blutspende können Sie schwerkranken Menschen helfen. Krebspatientinnen und – patienten sind häufig auf Bluttransfusionen angewiesen, weil ihr Körper nicht genug Blut bilden kann. Die Krankheit, Chemotherapie oder Bestrahlung greifen auch die Blutzellen stark an“, sagt Transfusionsmedizinerin Dr. Ursula Kreil vom Österreichischen Roten Kreuz. Zudem würden auch im Rahmen von großen Operationen, wie etwa zur Entfernung von Tumoren, häufig Blutkonserven gebraucht.

In Österreichs Spitälern wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt, das entspricht etwa 1.000 Konserven am Tag. Doch nur 3,4 Prozent der Bevölkerung im spendenfähigen Alter geht Blutspenden.

Mit Stammzellspende zum Lebensretter werden

Für Patient:innen mit bösartigen Bluterkrankungen, wie vor allem Leukämie, können Stammzelltransplantationen die letzte Rettung sein. Wie im Fall einer leukämiekranken Britin, für die Ende Jänner ein Spender aus Österreich gefunden werden konnte. Nach einem Todesfall an Leukämie in seinem familiären Umfeld hatte sich Christian M.* 2020 beim Roten Kreuz als Stammzellspender gemeldet. „Mir war sofort klar, dass ich spenden werde. Wenn man als gesunder Mensch jemanden helfen kann, der in allergrößter Not ist, sollte man das auch tun. Ich hab‘ erlebt, wie schlecht es Leukämiepatienten geht. Auch der Familie und den Freunden – sie alle bangen, hoffen mit. Die Meldung, dass es einen passenden Spender gibt, ist ein großer Hoffnungsschimmer“, sagt er.

Ein Glücksfall, denn die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen zueinander passen, liegt bei eins zu einer halben Million. Weltweit finden zehn Prozent aller Patient:innen keine passende Stammzellspender:in. Um mehr Menschen helfen zu können, ruft das Rote Kreuz daher dazu auf, sich als Stammzellspender:in zu registrieren.

Die Registrierung zur Stammzellspende dauert nur wenige Minuten und kann bequem von zu Hause aus erledigt werden. Registrieren können sich Personen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren. Dazu einfach auf www.roteskreuz.at/stammzellen anmelden, einen Wangenabstrich durchführen und Gesundheitsfragen beantworten. Kommt es zu einem Match mit Patient:innen, wird man vom Roten Kreuz kontaktiert. Die eigentliche Spende erfolgt meist übers Blut und ist gut verträglich.

*Name aus rechtlichen Gründen geändert

