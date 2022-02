Universität Klagenfurt startet im Herbst mit zwei neuen Studien

Neu im Studienangebot sind Robotics & Artificial Intelligence und Cross-Border Studies

Die Universität Klagenfurt ist aufgrund der vielfältigen Erfahrungen des Standorts Kärnten im Umgang mit Grenzen nahezu prädestiniert, ein Studium anzubieten, das Wege aufdeckt, territoriale, sprachliche und mentale Grenzen zu überwinden Cristina Beretta 1/2

Wir verfügen über die denkbar beste Ausstattung am Campus. So steht uns Europas größte Drohnenflughalle zur Verfügung, in der wir unsere neuen Roboter-Technologien entwickeln. Wir arbeiten mit vielen Industrieunternehmen zusammen und können unseren Studierenden Praxiswissen vermitteln. Bernhard Rinner 2/2

Klagenfurt (OTS) - Schon jetzt sind 2.000 der 12.000 Studierenden in Klagenfurt internationaler Herkunft. Mit dem neuen Bachelorstudium Robotics & Artificial Intelligence sowie dem neuen Masterstudium Cross-Border Studies schafft man nun ein zusätzliches Angebot für Studierende aus Österreich und aus aller Welt.

Die beiden Studien decken zwei wesentliche Stärken der Universität Klagenfurt ab. Die Universität liegt im Zentrum der Alpen-Adria-Region nahe der slowenischen und italienischen Grenze. Für Studierende soll das neue Masterstudium Cross-Border Studies vielfältige Möglichkeiten bieten, grenzenlos zu studieren. „ Die Universität Klagenfurt ist aufgrund der vielfältigen Erfahrungen des Standorts Kärnten im Umgang mit Grenzen nahezu prädestiniert, ein Studium anzubieten, das Wege aufdeckt, territoriale, sprachliche und mentale Grenzen zu überwinden ,“ so Cristina Beretta, die für das Studium verantwortlich zeichnet. Das Fächerspektrum der AAU liefert zudem einen idealen Boden, um sprachliche und Textkompetenzen mit anderen Fertigkeiten sinnvoll zu verknüpfen. So können Studierende zwei Sprachen und deren Philologien (Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Russisch, Slowenisch, Italienisch, Deutsch und Englisch) mit Schwerpunkten aus Bereichen kombinieren, wie Betriebswirtschaft, Medien- und Kommunikationswissenschaften, Friedenspädagogik, Geschichte, Geographie, Kulturanalyse, Nachhaltigkeit, Gender-Studies und Digitalisierung. Das Programm sieht eine hohe Interdisziplinarität vor und ermöglicht Praxiserfahrungen außerhalb der Universität. Individuelle Schwerpunktsetzung und die Möglichkeit, große Teile des Studiums auch außerhalb Österreich zu absolvieren, machen Cross-Border Studies zu einem innovativen Studium in einer Welt, in der gegenwärtige gesellschaftliche Herausforderungen kaum auf Ebene der Einzelstaaten zu meistern sind.

Die Zielgruppe sind Studierende, die Deutsch oder Englisch können, basic-Kenntnisse einer der oben erwähnten slawischen Sprachen haben, und vor allem sich für Sprachen interessieren und gerne über den eigenen Horizont hinausschauen.

Eine zweite wesentliche Stärke der Universität Klagenfurt hat sich in den letzten 15 Jahren herauskristallisiert: Klagenfurt hat sich zu einem weltweit anerkannten Hub in der Drohnenforschung entwickelt. Gleichzeitig verfügt man über international hohes Renommee im Bereich Künstliche Intelligenz. Das neue Bachelorstudium Robotics & Artificial Intelligence vereint diese beiden Bereiche und bildet Absolvent*innen mit Expert*innenwissen in ingenieurwissenschaftlicher Technik und modernen AI-Methoden aus. Die boomende Branche der Cyberphysischen Systeme fragt schon jetzt stark nach Fachkräften mit hoher Software- Hardwareentwicklungskompetenz nach. Bernhard Rinner, Prodekan der Fakultät für Technische Wissenschaften, erklärt dazu: „ Wir verfügen über die denkbar beste Ausstattung am Campus. So steht uns Europas größte Drohnenflughalle zur Verfügung, in der wir unsere neuen Roboter-Technologien entwickeln. Wir arbeiten mit vielen Industrieunternehmen zusammen und können unseren Studierenden Praxiswissen vermitteln. “ Der Klagenfurter Fachbereich „Engineering“ gehört laut THE-Ranking 2022 zu den Top 15 im deutschsprachigen Raum. Neben dem schon etablierten Bachelorstudium Informationstechnik und den englischsprachigen Masterstudien Information and Communications Engineering wird das englisches Bachelorprogramm Robotics & Artificial Intelligence den Standort Klagenfurt weiter stärken.

