Biz 2022 | 23. Juni 2022 | Die MICE-Fachmesse

Die Biz – eventbiz | hotelbiz | seminarbiz – ist die Fachmesse rund um die Planung von Events, Seminaren, Incentives und Geschäftsreisen und findet am 23.06.2022 in Schönbrunn statt.

Perchtoldsdorf (OTS) - Ein Nachmittag mit mehr als 90 AusstellerInnen, spannenden Vorträgen und Taste the Biz: Erleben Sie die MICE-Branche live! Am Donnerstag, 23. Juni 2022 öffnet die Biz in der Orangerie des Schloß Schönbrunns ihre Tore. Wir freuen uns darauf die Sommersausgabe der Biz mit Ihnen zu genießen!

Für alle, die Veranstaltungen entwickeln, planen und durchführen, bietet die Biz auch dieses Jahr wieder einen abwechslungsreichen und spannenden Mix aus besonderen Locations oder Veranstaltungsräumlichkeiten, Hotels und Hotelgruppen, Städten, Regionen und Tourismusverbänden. Aber auch Caterer und AusstatterInnen, TrainerInnen und Teambuilding-LeiterInnen, sowie AnbieterInnen von kreativen und künstlerischen Rahmenprogrammen, Mietmöbeln oder innovativem technischem Equipment werden vor Ort dabei sein.

Veranstalterin Christina Neumeister-Böck, Geschäftsführerin n.b.s marketing & events: „Schauen wir uns gemeinsam an, wie sich die MICE Branche im letzten Jahr weiterentwickelt hat, welche neuen Ideen entstanden und umgesetzt wurden. Der persönliche Austausch, das Vernetzen und die dynamische Ideenfindung stehen – natürlich neben den Angeboten und Highlights der AusstellerInnen - bei der Biz wieder ganz an erster Stelle.“

AusstellerInnen haben auch heuer wieder die Möglichkeit, ihr Unternehmen, ihre Produkte, ihre Location oder ihre Leistungen interessierten FachbesucherInnen zu präsentieren. Diese werden zur Biz persönlich eingeladen und sind MitarbeiterInnen namhafter nationaler, sowie internationaler Unternehmen. Jede Anmeldung der FachbesucherInnen wird vorab geprüft, um den AusstellerInnen qualitativ hochwertige Kontakte zu garantieren. Anmeldung und nähere Infos zu den Ausstellerpaketen unter https://info.biz.co.at/eventbiz22. Sichern Sie sich Ihren Frühbucherbonus bis 28. Februar 2022.

Die Fachmesse für Veranstaltungsprofis, Organisationstalente und EventmanagerInnen

Die Biz richtet sich an MitarbeiterInnen von Firmenreisestellen, SeminarplanerInnen, Trainingsinstitute ebenso wie Marketing- und PR-Abteilungen, Eventagenturen, Vereine, BetriebsrätInnen und all jene, die Veranstaltungen, Incentives, Kongresse oder Ausflüge für Gruppen organisieren. Sie haben die Gelegenheit, an einem Nachmittag eine große und vielfältige Auswahl an AusstellerInnen kennen zu lernen. Sie profitieren von umfassender Beratung, Tipps und Neuigkeiten aus erster Hand und vor allem von Ideen und Inspirationen für außergewöhnliche Rahmenprogramme, neue Konzepte, Ausflugsziele, Städte, touristische Regionen, für große Locations und kleine Veranstaltungsräumlichkeiten.

Die Biz – ist so viel mehr

Die Biz ist nicht nur die MICE Fachmesse der Branche, sondern bringt darüber hinaus auch Ihre Online Marketing Aktivitäten auf Kurs. Daher wurden vom Veranstalter ergänzend zur Messeteilnahme MICE Marketingpakete geschnürt, um den AusstellerInnen einen optimalen Mix aus Inbound Marketing, persönlichem Verkauf kombiniert mit über 20-jähriger MICE Branchenkenntnis zu bieten. Selbstverständlich inklusive der Einbindung in Ihre alltäglichen Arbeitsprozesse und dem damit verbundenen Zeitgewinn.

Die Biz#1 – auf einen Blick:

Donnerstag, 23. Juni 2022 |12.00 - 19.00 Uhr

Schloß Schönbrunn, Apothekertrakt | Schönbrunner Schlossstraße 47, 1130 Wien | Eingang Orangerie



Anmeldung für AusstellerInnen

Alle Veranstaltungsinfos

Die Biz auf Facebook

Jetzt als AusstellerIn anmelden Frühbucherpreis bis 28.02.2022 alle Informationen gibt es hier

Rückfragen & Kontakt:

n.b.s marketing & events GmbH

Mag. (FH) Anja Nobis - Organisationsteam

Elisabethstraße 23, 2380 Perchtoldsdorf

T: +43 01/867 36 60-23

office @ biz.co.at