IQ-EQ entscheidet sich für Yardi-Technologie zur Weiterentwicklung der Immobilienplattform

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Der weltweit tätige Anbieter von Dienstleistungen für Investoren wird innovative Lösungen für sein internationales Angebot nutzen

Der führende Investor-Services-Anbieter IQ-EQ hat sich entschieden, Yardi® zu seiner internationalen Immobilienfonds-Management-Plattform zu machen.

IQ-EQ wird Yardi® Investment Accounting, Teil der Yardi® Investment Suite, implementieren, um die Investitionsbuchhaltung zu digitalisieren und die Berichterstattung für komplexe, grenzüberschreitende Immobilieninvestitionsstrukturen weiter zu rationalisieren.

Das Unternehmen wird die Plattform in seinem weltweiten Betrieb nutzen.

„Dank der großen Nachfrage unserer Kunden nach Immobiliendienstleistungen waren wir der Meinung, es sei an der Zeit, eine spezielle Immobilienbuchhaltungsplattform einzuführen, um die Arbeit unserer engagierten Immobilienteams zu unterstützen. Yardi ist bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Komplexität dieses Sektors führend, weswegen wir es für die perfekte Wahl für IQ-EQ hielten", so Neil Synnott, Leiter Kundenservice in der APAC-Region bei IQ-EQ. „Immobilieninvestitionsstrukturen fallen immer öfter unter die Zuständigkeit mehrerer Gerichtsbarkeiten, und die lokalen Bedürfnisse und Berichtsanforderungen unterscheiden sich mitunter sehr. Datenerhebung, -speicherung und -qualität sind für eine effektive internationale Kundenbetreuung und -verwaltung von entscheidender Bedeutung."

„Die Zusammenführung von Yardi Investment Accounting mit IQ-EQ Cosmos, unserer Plattform für Investmentlösungen, schafft eine Technologieumgebung, die unsere Betriebsprozesse verbessert und unseren Kunden in Echtzeit Zugriff auf hochwertige, detaillierte Portfoliodaten ermöglicht", so Synnott weiter.

„Die Investment Suite von Yardi wird IQ-EQ bei der Bewältigung der Marktkomplexität, der Berichterstattung und den Anforderungen der lokalen Gerichtsbarkeiten unterstützen", erläuterte Neal Gemassmer, Vice President of International bei Yardi. „Mit der Technologie von Yardi kann die Gruppe den Kunden von IQ-EQ ein verbessertes und effizienteres Serviceerlebnis bieten, und wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem IQ-EQ-Team, während das Unternehmen sein weltweites Immobiliendienstleistungsangebot weiter ausbaut."

Informationen zu IQ-EQ

IQ-EQ ist eine führende Investorendienstleistungsgruppe mit mehr als 3.600 Mitarbeitern in 24 Ländern weltweit. Das Unternehmen vereint eine seltene Kombination aus globaler technischer Expertise und einem tiefgehenden Verständnis für die Bedürfnisse seiner Kunden. IQ-EQ verfügt über das Know-how und die Kundenkenntnis, die seine Kunden – Fondsmanager, multinationale Unternehmen, Familienunternehmen und Privatkunden, die weltweit tätig sind, brauchen. Weitere Informationen finden Sie unter iqeq.com.

Informationen zu Yardi

Yardi® entwickelt und unterstützt branchenführende Investment- und Immobilienverwaltungs-Software für Immobilienunternehmen aller Arten und Größen. Das 1984 gegründete Unternehmen Yardi hat seinen Sitz in Santa Barbara, Kalifornien, und betreut Kunden weltweit von Niederlassungen in Australien, Asien, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika aus. Für weitere Informationen besuchen Sie Yardi.EU.

