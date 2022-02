Gesundheitsminister Mückstein: Mehr als 50% der österreichischen Gesamtbevölkerung bereits geboostert

Mit dem heutigen Tag haben somit insgesamt 4.496.236 Menschen eine Grundimmunisierung erhalten

Wien (OTS/BMSGPK) - In Österreich sind bereits 50,3 % der Gesamtbevölkerung bzw. 52,9% der impfbaren Bevölkerung mit einer „Booster“-Impfung (3. Impfung bzw. 2. Impfung nach Genesung) bestmöglich gegen das Coronavirus geschützt. Am 01. Jänner 2022 waren es erst 40,8% der Gesamtbevölkerung bzw. 42,9% der impfbaren Bevölkerung. Innerhalb eines Monats konnte die Durchimpfungsrate der so wichtigen „Booster“-Impfung somit um rund 10%-Punkte gesteigert werden.****

„Die „Booster“-Impfung ist für uns nachweislich das effektivste Schutzschild in der Pandemiebekämpfung. Dass die Omikron-Variante aktuell zu keiner Überlastung des Gesundheitssystems führt, ist unter anderem der Corona-Schutzimpfung zu verdanken. Auch die stufenweise Lockerung der Maßnahmen ist nur durch die Corona-Schutzimpfung möglich geworden. Mit der allgemeinen COVID-19-Impfpflicht wollen wir gewährleisten, dass unsere Gesellschaft auch weiterhin bestmöglich gegen weitere Virus-Varianten geschützt bleibt.“, betont Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.

Mit 31. Jänner haben 6.482.618 Menschen ein aktives Impfzertifikat (72,57% der Gesamtbevölkerung sowie 76,28% der impfbaren Bevölkerung), 6.753.537 Menschen haben zumindest eine Impfung erhalten (75,60% der Gesamtbevölkerung sowie 79,46% der impfbaren Bevölkerung.(schluss)

